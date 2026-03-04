El principio de la igualdad

Todos los días son un buen motivo para celebrar los avances en materia de igualdad. Porque esta no es una cuestión puntual sino vertebral. No responde a géneros ni a individuos. Tampoco a partidos ni a ideologías. Es un reto común que nos debe unir frente a quienes nos tratan de separar.

La igualdad es el único camino en el que todos nos encontraremos. Distintos géneros y colores, capacidades o fuerza, el objetivo debe ser el principio de un valor fundamental que a todos suma e integra. Y en ese quehacer diario hemos de alcanzar el éxito colectivo. El que hará de este mundo un lugar mejor. El 8M no es de las mujeres ni de los hombres. Es de todos. Y todos estamos llamados a trabajar por una igualdad que hay quienes tratan de apropiarse generando una confrontación que es más propia de la ignorancia que de la inteligencia. En este objetivo que nos marcamos desde lo individual, estamos llamados a conseguir un objetivo común. En el hogar, educando iguales, en las instituciones y empresas, acabando con los techos de cristal y las brechas salariales que solo generan discriminación. Una igualdad real, eficaz y comprometida. La que practicamos en esta Diputación Provincial de Castellón y que este jueves 5 de marzo celebrará su jornada central con la gala Construïm Juntes. En ella queremos reconocer a M.ª Carmen Miralles, CEO de Todojuguete, por su trayectoria profesional, su liderazgo al frente de una empresa puntera que tiene un compromiso claro con la igualdad en el ámbito económico y social de Castellón.

Este camino es compartido. Dirigido a forjar una sociedad más justa y más igualitaria. Que fomenta la participación sin discriminación de género y que consiga poco a poco romper los techos de cristal que soy consciente que todavía existen.

Hoy mi papel, como el de tantas mujeres trabajadoras, en su hogar, en instituciones, en empresas, autónomas o asalariadas, sabemos que es fundamental. Nuestra presencia cada vez mayor en puestos de responsabilidad, los avances en materia de conciliación que desde la Diputación creamos y fomentamos, son claves para que todo el trabajo que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas y tantas generaciones atrás, siga dando sus frutos. Para que nuestras hijas ya no sean rehenes de esa discriminación, para que la libertad se imponga cada vez más a una sociedad que no visualiza sexos, sino que premia capacidades. Esta gala es un llamamiento que se centra en lo social pero que se eleva a lo político. Porque una sociedad de iguales solo se construye cuando hay gobiernos que distribuyen de una forma justa y equitativa. Que no rompen un país, que no dividen ni confrontan, sino que miran el beneficio colectivo de la población a la que gobiernan.

Hoy quiero aprovechar este espacio para hacer un llamamiento a esos partidos que se arrogan la exclusividad del feminismo y la igualdad. Es un error y un fracaso colectivo tratar de adueñarse de un principio colectivo y pretender que quienes vienen detrás hereden diferencias cuando deberían reivindicar la igualdad.

En la Diputación de Castellón estamos firmemente convencidos de la necesidad de avanzar. Y hacerlo juntos. Por eso esta institución, por vez primera en su historia, ha logrado un hito. Un punto de inflexión que la ciudadanía reivindicó ejerciendo su derecho democrático al voto y elevando a una mujer a la presidencia del Gobierno Provincial. Un cambio decisivo que marca una tendencia que desde la institución hemos querido seguir abonando con la creación del Consell Provincial de la Dona. Un órgano que pone en valor los méritos y las capacidades, y visualiza por igual el valor intrínseco que tiene esta tierra y que son sus hombres y sus mujeres. Este principio de igualdad rige nuestras políticas, vertebra nuestros gestos y forja el espíritu de nuestra Diputación Provincial de Castellón. La casa de los 135 municipios que conforman esta provincia y que son, a ojos de esta presidencia, iguales.

Conciliación

Desde este valor, desde el propósito de seguir trabajando por todo lo bueno que crece en nuestra provincia y liderar un cambio social desde las políticas del consenso y la unión. Esta casa, que es de todos, sigue avanzando firme en la equidad, primando el principio de la grandeza de los pequeños y la conectividad con servicios como el transporte a demanda que traza circuitos de vida. Apostando por la conciliación de las familias, para que hombres y mujeres dispongan de recursos que les permitan forjar un hogar con las Unidades de Conciliación Familiar o las Escoles Matineres. Asistiendo a nuestros jóvenes y mayores, con los recursos que merecen, y cuidando de que quienes envejecen lo hagan de manera activa a través de las Unidades Respira. En definitiva, gestionar desde el principio de la igualdad. El que merece la provincia y defiende Castellón.

Presidenta de la Diputació de Castelló