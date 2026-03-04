Opinión | RECONTRA
VPP de lujo
En Alicante, el concepto de vivienda de protección pública ha cambiado. Lo que nació como una herramienta para garantizar el acceso a un techo digno a familias de clase media y trabajadora ha terminado, según denuncias y sospechas, convertido en un exclusivo club inmobiliario con vistas al mar y apellidos bien situados.
Es indignante comprobar cómo algunos adjudicatarios de estas viviendas protegidas y públicas no solo estaban protegidos por la Generalitat, sino por el Ayuntamiento de Alicante. La sombra del PP planea sobre un reparto que, lejos de parecer fruto del azar administrativo, da la impresión de haber seguido la máxima de primero los de mi casa. Políticos, altos funcionarios y familiares próximos habrían hallado en estas promociones una oportunidad irrepetible para experimentar en las bondades de las políticas sociales.
Pisos concebidos para los miles de jóvenes que necesitan una vivienda para empezar sus vidas terminan en manos de quienes, pudiendo comprarse una, pretenden especular con ellas. Mientras tanto, los solicitantes anónimos, esos que realmente cumplen los requisitos económicos, las ven pasar de largo. Más allá del sarcasmo, lo realmente preocupante es el mensaje que se envía a la ciudadanía. Cuando la poca vivienda pública que se construye se percibe como un privilegio para elegidos bien posicionados en las proximidades del poder, la confianza en las instituciones se resquebraja. Eso sí que son paguitas que diría mi vecino el de Vox y no las que dice que les dan a los extranjeros.
Urbanista
