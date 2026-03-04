Todos los castellonenses deben saber que en esta Magdalena volveremos a tener los puntos violeta podemitas porque así lo ha querido el PP. Esta medida, heredada de la izquierda e impulsada en su día por el Ministerio de Igualdad de Podemos, ha sido mantenida y ampliada por el PP, que ha sucumbido a la ideología progre pese a haberse demostrado su ineficacia. ¿Alguien cree que las mujeres se van a sentir más seguras porque en la ciudad haya cuatro puntos violeta durante algunas horas?

Es bien sabido que los puntos violeta no son más que un chiringuito ideológico que nos cuesta un dineral a todos los castellonenses y que no aporta absolutamente nada en términos reales de seguridad. La seguridad aumenta con el refuerzo de la presencia policial en la calle, no con propaganda heredada del feminismo más radical. Frente a ello, desde la concejalía de Seguridad y Emergencias, que dirige Vox, implementaremos un total de seis Puntos de Presencia Policial, ubicados en los lugares más concurridos de la ciudad durante las fiestas de la Magdalena. Además, este año hemos vuelto a incrementar el número de servicios del dispositivo festivo en un 4% respecto al año pasado y en más de un 24% respecto al dispositivo de 2023, último año del gobierno de izquierdas.

Contaremos con un dispositivo sanitario de gran envergadura, disponibilidad absoluta del Cuerpo de Bomberos y un amplio operativo de tráfico. Un gran despliegue de seguridad de la mano de los mejores profesionales, que son quienes garantizan la seguridad en nuestras calles. Más policía, menos chiringuitos.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón