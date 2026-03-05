Honestidad y responsabilidad

Gobernar no es un ejercicio de comodidad, es un compromiso constante con el avance, incluso cuando el camino se llena de obstáculos. Quien haya tenido la responsabilidad de dirigir un ayuntamiento sabe que cada proyecto, cada mejora y cada decisión importante viene acompañada de dificultades. A veces son limitaciones administrativas, otras veces son discrepancias políticas legítimas, y en ocasiones, directamente, son piedras en el camino colocadas con la intención de frenar.

Avanzar cuando sopla el viento a favor es sencillo. Lo verdaderamente determinante es mantener el rumbo cuando arrecian las críticas, cuando los procedimientos se eternizan o cuando algunos prefieren el bloqueo al acuerdo. Es en esos momentos cuando se pone a prueba la vocación de servicio público. Porque gobernar no es buscar aplausos, sino asumir responsabilidades.

Hay algo que tampoco es aceptable: recibir lecciones de gestión de quienes dejaron una administración deteriorada y mintieron en algunos casos diciendo que tenían proyectos avanzados. La crítica es legítima en democracia, pero debe ejercerse desde la coherencia. La memoria institucional importa, y los vecinos tienen que saber de dónde venimos y el esfuerzo que está suponiendo recuperar el tiempo perdido.

He aprendido que cada obstáculo encierra también una oportunidad: la de demostrar que la constancia vence al ruido y que la gestión rigurosa termina imponiéndose al tacticismo. No siempre es fácil. Hay días en los que la frustración aparece, cuando proyectos necesarios para el bienestar de nuestros vecinos se retrasan por trámites interminables.

Sin embargo, rendirse no es una opción. Cuando uno se debe a su pueblo, cuando conoce a las personas que confían en su trabajo, entiende que merece la pena insistir una y otra vez. Buscar alternativas, reformular propuestas, negociar, volver a empezar si hace falta. Porque detrás de cada expediente hay familias, empleo, oportunidades y futuro.

Las piedras en el camino deben ser el impulso para trabajar con más firmeza y determinación. Gobernar es construir, y construir exige perseverancia. Puede que el avance sea más lento de lo que desearíamos, pero si se camina con honestidad, con responsabilidad y con la mirada puesta en el interés común, al final las cosas salen.

Y cuando salen, no son triunfos personales. Son conquistas colectivas junto a los concejales que cada día me ayudan, que demuestran que, pese a las dificultades, merece la pena no dejar de empujar.