Opinión | LA RÚBRICA
Romeria violeta
Diumenge és la Romeria de les Canyes, que enguany cau el 8 de març, el Dia de la Dona. Així que, a banda de tindre «el deure que manifesta orgull de genealogia», tindrem també l’oportunitat, en eixe moment de germanor que és anar de romeria amb amics i família, de reflexionar i recordar per què la lluita i la reivindicació del feminisme és tan necessària si volem un món just i lliure. I també de pensar com aquest govern de Begoña Carrasco no sols ens ha fet sentir vergonya, sinó que ens posa en alerta davant la seua voluntat d’aturar els avanços en igualtat i fins i tot fer-nos retrocedir.
Que el govern de PP i Vox nega l’existència de la violència masclista o està en contra del feminisme no ho diem nosaltres: ho diuen ells mateixos. L’alcaldessa Carrasco té com a regidor de Seguretat una persona que nega la violència masclista, i això malgrat que, segons les dades municipals, el 70% de les detencions de la Policia Local són per aquest motiu. Per això és tan greu que hagen eliminat la formació a la policia per detectar i tractar aquesta violència. El 2025 el vam acabar amb el rubor d’escoltar el regidor de Família del govern de Begoña Carrasco dient que era «l’orgasme femení el que provoca l’embaràs». Una barbaritat que no ha tingut cap rectificació per part del govern de la dreta. Una barbaritat que, a banda de demostrar ignorància, amaga la voluntat de responsabilitzar les dones dels embarassos no desitjats i de negar el seu dret a interrompre la gestació.
Masclisme institucional al nostre ajuntament, que ha rebut el rebuig dels col·lectius feministes de la ciutat i que Compromís, amb el seu suport, farem fora del govern.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
