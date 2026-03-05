Opinión | A FONDO
‘Trilerisme’ a la Diputació
Hi ha una escena clàssica en qualsevol fira: la del personatge que, amb tres gots i una boleta, mou les mans tan ràpid que l’espectador acaba assenyalant on no és. En la Diputació de Castelló, Marta Barrachina s’ha convertit en una experta d’aquest art. Ens han muntat una carpa de colors, ens han posat música de celebració i han anunciat, a bombo i plateret, un premi de 32 milions d’euros per als nostres pobles. Però, ves per on, quan aixeques el got de l’any 2026, la boleta no hi és.
El ‘Pla Impulsa’ és el ‘Pla Espera’
El que el Partit Popular ha batejat com a Pla Impulsa és, en realitat, un exercici de trilerisme pressupostari que frega la presa de pèl. La realitat és tossuda i els números no saben de màrqueting: dels 32 milions promesos per a obra pública als nostres municipis, el PP només n’ha posat dos damunt la taula per a aquest exercici. Dos. La resta és un pagaré firmat per a 2027, una promesa penjada d’un futur que queda massa lluny per a les necessitats urgents de Castelló.
Això no és un pla d’impuls. És el Pla Espera. És condemnar els ajuntaments a un any en blanc en infraestructures i serveis. És demanar-los que facen un salt al buit, que liciten obres i n’assumisquen el cost pel seu compte i risc, amb la promesa que, si tot va bé, la Diputació els pagarà d’ací a un o dos anys. Per a un municipi xicotet, com tants que tenim a la província, això és senzillament impossible.
Els pressupostos municipals no són xiclet, i obligar els alcaldes i alcaldesses a fer de banquers de la Diputació amb els seus limitats recursos és una irresponsabilitat que frega la crueltat institucional.
Asfíxia als municipis
Des que el PP va tornar al Palau de les Aules, hem vist com una institució que funcionava molt bé s’ha anat sumint en un caos de lentitud i burocràcia. Ens diuen «Més que mai», però la realitat és Menys que mai. Menys inversió real, menys agilitat administrativa i menys respecte per l’autonomia municipal. Estan jugant amb la incertesa de la gent, especialment en aquelles localitats de l’interior on cada euro d’obra pública és la diferència entre fixar població o veure com es tanca una altra persiana.
És indignant, a més, veure com, mentre es tanca l’aixeta als ajuntaments, la Diputació no té complexos a l’hora de malbaratar recursos públics en campanyes de comunicació que només busquen el desgast polític. Utilitzen els diners de tots els castellonencs no per a asfaltar carrers o millorar xarxes d’aigua, sinó per a atacar el Govern d’Espanya. És una estratègia de confrontació constant que ignora una dada irrefutable: l’única partida que no para de pujar en els ingressos dels nostres ajuntaments és la participació en els tributs de l’Estat.
Mentre la Generalitat de Pérez Llorca i la Diputació de Marta Barrachina miren cap a una altra banda o congelen fons essencials com el de Cooperació, és el Govern de Pedro Sánchez qui, a través dels fons europeus i de les transferències directes, està mantenint viu el pols econòmic de la província.
Com a portaveu socialista, però sobretot com a alcalde que coneix el dia a dia de la gestió municipal, em dol veure aquesta deriva. La Diputació hauria de ser l’ajuntament dels ajuntaments, el paraigua que protegeix els més febles, no una trinxera partidista des d’on llançar proclames contra Madrid mentre els expedients agafen pols en els calaixos. El desordre porta al caos, i el caos porta a la inacció. I Castelló no es pot permetre la inacció en un moment clau per a la nostra transformació econòmica.
Governar és ajudar a millorar la vida dels pobles, no utilitzar-los com a ostatges d’una estratègia electoralista. El ressentiment no és un programa de govern. No es pot gestionar una província des del greuge comparat constant i la mentida sistemàtica. Els 32 milions que anuncien no existeixen en els comptes de 2026, i dir el contrari és, ras i curt, enganyar la confiança dels ciutadans.
Exigim que es deixe de vendre fum. Exigim que els diners arriben quan fan falta, que és ara, i no quan li convinga al calendari de fotos del Partit Popular.
És hora de desmuntar la paradeta, apagar la música de la carpa i parlar amb la veritat dels comptes a la mà. Els nostres pobles necessiten fets, no més jocs de mans de fira que s’esvaeixen quan arriba l’hora de pagar les obres. La ciutadania de Castelló ja ha mirat sota el got del 2026 i ha vist la buidor; ara només falta que el PP s’atrevisca a omplir-lo amb pressupostos i no amb més promeses per a demà passat.
Portaveu del PSPV-PSOE en la Diputació de Castelló i secretari general provincial
