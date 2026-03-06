Tanto más para un estudioso de la psiquiatría que para un novelista, la personalidad de Pedro Sánchez resulta apasionante, y no digamos el interés despertado en aquellos dedicados al vaticinio del azar y el diagnóstico de la buena estrella de los mortales. El presidente del Gobierno reconquistó el PSOE y ganó una moción de censura esgrimiendo la espada flamígera contra la corrupción. Semejante recorrido lo hizo jalonando primero los caminos patrios a bordo de un Peugeot compartido durante semanas con tres fieles, uno de ellos defendió la tesis regeneradora que echó a Rajoy. Los tres amigos, esencia del sanchismo, son presuntos delincuentes: Ábalos y Koldo, están en la cárcel; el otro, compañero Cerdán, pasó unos meses en el trullo y está a la espera de sentarse en el banquillo. ¿Qué líder de la UE habría podido aguantar tal embate sin tener que dimitir? Ninguno. Eso sin referirnos a las imputaciones de la esposa, Begoña Gómez, y el hermano, David.

En río revuelto es donde mejor logra las ganancias el pescador de fortuna Pedro. La guerra de Irán le ha venido como anillo al dedo, empleando el ardid de enfrentarse con Trump, reverdeciendo el lema movilizador de la izquierda: No a la guerra. Pronto veremos convocadas manifestaciones al estilo de 2003, cuando Bush, Blair y Aznar cometieron la letal equivocación de invadir Irak. Hace 23 años el mundo era otro, empero el tacticismo sigue siendo el mismo. En la propia hoja parroquial diaria del sanchismo puede leerse: «El choque con EEUU de Sánchez una baza electoral». Pues eso.

Periodista y escritor