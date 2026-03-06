«Tacho posa música a les Festes de la Magdalena, un autèntic regal i una manera d’unir tradició i present en una mateixa melodia. La cançó fa olor de pólvora, de carrer i de Magdalena». Así de eufórica se mostró en sus redes sociales Begoña Carrasco para anunciar, a finales de enero, el que iba a ser el gran fiasco de lo que llevamos de año.

La canción hace olor, efectivamente, pero a derroche y plagio. Una nueva chapuza de un Ayuntamiento que camina a golpe de likes en las redes sociales, que hace del postureo y la mala gestión su día a día. No, por mucho que lo diga la alcaldesa, Castelló no està llesta para aguantar estas continuas y frecuentes meteduras de pata, que nos cuestan dinero a todos los y las castellonenses.

Pasan los días y la canción, que ha desaparecido de todas las plataformas digitales, sigue dando que hablar. Y es que resulta que ahora, a los 17.000 euros que nos ha costado la primera versión (retirada por plagio al incorporar parte del tema Magdalena festa plena, del compositor Pedro Guzmán Grau) estaba previsto sumarle 7.000 euros más para editar un nuevo vídeo que, por supuesto, debía de eliminar la parte plagiada. Al final, quizás por vergüenza, en el Patronato de Fiestas de ayer decidieron frenar este decreto… De momento.

Hay que reconocer que hay parte de la letra del tema premonitoria: «Tiren confeti pel carrer, i m′imagine que m’estan tirant bitllets de cent». Ya lo creo: unos cuantos miles de euros.

Gran gestión del dinero público, una vez más, señora Carrasco.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló