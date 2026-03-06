Todo indica que en el descorche de los secretos del 23F, el rey emérito, Juan Carlos, ha pasado la prueba de lealtad democrática. Digo, que como todos los generales, incluido Armada, su preceptor, sabía que algo poco constitucional se estaba moviendo. Pero, eso sí, parece ser que su intervención fue decisiva para desalentar a los que se creían los sementales del patriotismo. No obstante, los que saben de esto han manifestado que en los primeros momentos se destruyeron papeles que, posiblemente, hacían referencia al rey emérito, al CESID y a la trama civil.

En todo caso, repito, el Juan Carlos que en un principio fue criticado como rey heredero y títere del franquismo, cuando tocaba y en lo político, en la transición y no en otros asuntos, sudó la camiseta y se ganó el puesto. Algo que no consiguió ni su abuelo Alfonso XIII con el dictador M. Primo de Rivera, ni su cuñado Constantino en Grecia. Pero con el interés de saber si el emérito estaba pringado, se nos ha olvidado que, unos días después del 23F, Juan Carlos convocó a los líderes de los partidos políticos y les dijo algo así como : «Hagan lo imposible por hacer que la democracia sea útil y necesaria para los ciudadanos porque, por esta vez, aún los he podido salvar, la próxima no lo sé».

Circunstancia que traigo aquí porque creo que es un detalle esencial. Pero, sobre todo, porque la obsesión que tiene la derecha política, mediática y social por conseguir el poder, está fomentando una polarización en la que no tiene cabida la palabra o diálogo, ni el reconocimiento del otro como ser humano, ni la victoria como consecuencia de una mejor propuesta alternativa en beneficio del ciudadano. Actitud que no sirve porque no ayuda a que la democracia sea útil y necesaria.

Analista político