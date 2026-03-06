Hay festivales que programan actividades y hay festivales que generan conversación. Morella Negra pertenece a la segunda categoría.

Gracias al comisario Jorge y a las inspectoras Nancy y María José, junto al resto de colaboradores, año tras año, y ya van 11 ediciones, esta consolidada cita consigue convertir a Morella en un punto de encuentro de personas que llegan desde toda España para hablar de literatura, actualidad y también de historias alrededor del género de la novela negra.

Las conversaciones fluyen con naturalidad entre libros, con una buena copa de vino en la mano y degustando tapas con trufa que ofrecen restauradores de Els Ports (Asetmico), como si el propio escenario invitara a detenerse y mirar el mundo con calma. Otro aliciente es la presencia de reconocidos escritores que aportan interesantes puntos de vista y con los que se puede charlar por la cercanía que brinda el festival literario.

En mi caso, por cuarta ocasión, tuve la suerte de moderar la mesa redonda Kilómetro 0. La organización la dedicó este año al periodismo y me acompañaron la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, Joan Milián y Bárbara Villuendas. Hablamos de un oficio que, pese a los cambios tecnológicos y a la velocidad de estos tiempos, nos sigue empujando a salir a la calle en busca de historias.

Reflexionamos sobre el periodismo de proximidad, el que no observa desde lejos. Abordamos la inteligencia artificial, cómo está transformando las redacciones y las preguntas que abre para el futuro. Recordamos coberturas que dejan huella anímica, como la dana de Valencia, y sucesos que se quedan grabados en la memoria de quienes los cuentan. También nos pusimos serios comentando cómo es posible que haya estudiantes que tengan como referente a Vito Quiles y que, al mismo tiempo, quizá no sepan quién fue Fernando Ónega, cronista imprescindible para entender, desde la mirada periodística, un tiempo decisivo para España.

Concluimos con varios titulares y resaltamos la necesidad de lograr buenas historias, sea cual sea el canal para compartirlas, y de encontrar siempre a alguien dispuesto a escucharlas. Algo que, precisamente, volvió a ocurrir en Morella Negra.

Redactor jefe de Mediterráneo