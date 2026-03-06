Entre Teheran y Occidente

En la vida en general y en la política en particular existe una tensión permanente entre lo que Max Weber denominó la ética de los principios y la ética de la responsabilidad.

Desde la primera, las democracias no pueden permanecer indiferentes ante un régimen como el iraní que niega las libertades a su propio pueblo, reprime a la oposición y vulnera derechos fundamentales.

Pero la política responsable no debe limitarse a desear finales justos; debe pensar también en los caminos para alcanzarlos. Porque un bombardeo unilateral, sin respaldo de la ONU, no solo carece de legitimidad, sino que abre un escenario de consecuencias imprevisibles. Es una chispa que puede desencadenar un incendio regional.

La discusión no es si se debe cuestionar el régimen iraní ,―algo que ningún defensor de los derechos humanos puede poner en duda― sino cómo hacerlo. Pues la experiencia reciente demuestra que la caída violenta de autócratas no siempre garantiza la democracia ni la estabilidad

Existe, además, una frontera moral que no debería cruzarse: el precio de las vidas inocentes. Cuando ese coste se asume como daño colateral aceptable, el argumento moral que pretendía justificar la intervención empieza a resquebrajarse.

Y más aún: si los principios solo son una cortina que oculta intereses geopolíticos o económicos, la fuerza deja de ser un recurso extremo y se vuelve un instrumento. Cuando la defensa de valores universales encubre cálculos estratégicos, lo que se pierde no es solo coherencia, sino también la confianza de quienes observamos desde fuera.

En este contexto, donde se entrecruzan principios y consecuencias, resulta significativa la posición adoptada por el Gobierno de España: respeto al derecho internacional, multilateralismo y cautela estratégica. No es una postura cómoda, pero sí coherente con la idea de que las democracias deben actuar dentro de las reglas que ellas mismas dicen defender.

La alternativa (la que empieza a verse en algunas capitales occidentales) es mucho más inquietante. Gobiernos que durante décadas proclamaron la primacía del derecho internacional parecen ahora dispuestos a relativizarlo, ante los vientos que llegan de más allá del Atlántico. La tentación de alinearse con Trump revela algo más que pragmatismo: es una preocupante disposición a claudicar ante quien pretende redefinir unilateralmente las reglas del orden internacional.

La verdadera fortaleza de una democracia no está en señalar a los tiranos, sino en actuar con coherencia y prudencia. Invocar la democracia mientras la acción se guía por la fuerza bruta y los intereses inmediatos no defiende valores: los destruye. Cuando la voluntad de poder sustituye a los principios, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de quien actúa, sino la propia democracia que dice proteger. En un mundo donde Teherán desafía normas y Occidente a veces las relativiza, mantener ese equilibrio es más urgente que nunca.

Profesor de Filosofía y militante del PSPV