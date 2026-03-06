Opinión | A FONDO
TEST. L’art com a mirall
En el cor de Vila-real, en el lloc on va començar la nostra aventura col·lectiva com a poble, hi ha també un refugi d’hospitalitat. Un espai que ens recorda d’on venim i que ens ajuda a no perdre de vista allò més important: la persona, la identitat, també la identitat col·lectiva que ens fa comunitat.
En el marc de les nostres festes fundacionals, recordant d’on venim per a no perdre de vista la persona i la identitat (també la col·lectiva), i en un cap de setmana replet d’activitats i de vida, inaugurem una nova edició de TEST en esta Nova Vila-real del segle XXI que estem construint entre tots i totes: una ciutat que vol avançar sense renunciar a les seues arrels, una ciutat més viva que mai.
Enguany, a més, és una edició especial: la número 13. Per a mi, el 13 és un número afortunat. Vaig nàixer un dimarts 13 a les 13.00 hores. Però més enllà de les coincidències personals, el 13 és també un número carregat de simbolisme. Des de l’antiguitat, el 12 ha representat l’ordre i l’harmonia: dotze mesos de l’any, dotze signes del zodíac, dotze hores en el rellotge, dotze déus olímpics o les dotze tribus d’Israel. El 12 simbolitza l’equilibri perfecte.
El 13, en canvi, és el número que trenca eixe ordre. I això és exactament el que fa l’art. La mostra TEST d’enguany ens convida a reflexionar sobre una qüestió molt contemporània: la relació entre la persona i el personatge.
El nostre cervell va evolucionar en xicotets grups humans, on el reconeixement era pròxim, directe i limitat. Hui, en canvi, una sola publicació pot exposar-nos a milers de mirades. Davant d’esta exposició constant, quasi sense adonar-nos-en, activem el personatge. S’activa el desig de reconeixement. S’activa la por a la crítica o al silenci. I comencem a preguntar-nos: com em veuran? Agrada? Convé?
Vivim en una societat que sovint premia versions simplificades de nosaltres mateixos. L’algoritme afavoreix la contundència, l’emoció intensa, la narrativa clara. Però la persona real és ambivalent, complexa, canviant. El personatge és nítid. La persona és contradictòria.
I el problema no és tindre personatge. Tots necessitem rols: professionals, familiars, públics o íntims. El problema apareix quan oblidem on acaba. Perquè la salut psicològica (i també la salut social) apareix quan allò que projectem no traeix allò que som. Quan hi ha coherència entre la imatge i l’essència. Quan el personatge està al servei de la persona i no a l’inrevés. Esta reflexió no és només individual. És també col·lectiva. Les ciutats poden viure des del personatge (la imatge, el titular, l’impacte immediat) o des de la persona (la coherència, la cura, la profunditat). A Vila-real intentem avançar en esta segona direcció. Per això impulsem iniciatives com Emfebe, l’Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional, que posa la regulació emocional en el centre de la convivència.
Perquè una comunitat que sap gestionar el conflicte sense polaritzar-se, que sap escoltar sense caricaturitzar l’altre, que entén la complexitat en lloc de simplificar-la, és una comunitat més forta.
En este camí, la cultura és una aliada essencial. La mostra TEST dialoga enguany amb altres llenguatges artístics, com el jazz, demostrant que quan les disciplines creatives conversen, la ciutat creix. Quan cultura i benestar emocional caminen junts, no només programem activitats: construïm comunitat, reforcem ciutadania i generem espais on la persona pot trobar-se amb si mateixa i amb els altres sense necessitat d’una màscara permanent.
Abans d’acabar, vull expressar el meu agraïment a José Pascual Arnal, director de TEST, pel seu treball i la seua mirada per continuar impulsant esta magnífica iniciativa cultural. També vull agrair a la Regidoria de Museus l’esforç per mantindre i fer créixer un projecte que, durant 13 anys, ha transformat els nostres carrers en un espai de diàleg entre l’art contemporani i la vida quotidiana de la ciutat.
I enguany, un agraïment especial també a la Regidoria de Cultura per saber aprofitar sinergies i incorporar en l’acte d’inauguració una actuació del festival Real Jazz. Gràcies també al seu director, Vicent Colonques, per fer possible esta col·laboració i per continuar impulsant un festival que ja és una referència cultural a la nostra ciutat.
Gràcies, per descomptat, als artistes que participen en esta edició, per compartir amb nosaltres la seua mirada, la seua sensibilitat i la seua capacitat de fer-nos pensar i sentir.
I permeteu-me acabar convidant-los no només a gaudir de la mostra, sinó també a descobrir Vila-real, a passejar pels seus carrers, a conéixer la seua història i la seua gent, i a sentir-se part, encara que siga per uns dies, d’esta ciutat amb cor de poble que continua avançant cap al futur sense oblidar mai d’on ve. Moltes gràcies.
Alcalde de Vila-real
Suscríbete para seguir leyendo
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Dos accidentes causan el corte total de la AP-7 en Castellón en dos puntos
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Un accidente múltiple en la N-340 provoca al menos cuatro heridos en Castellón
- Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia
- El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo
- Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real