Para después de Magdalena

El estado de ánimo de las ciudades cambia cuando llegan sus fiestas. En Castelló, el calendario se divide en el antes y después de Magdalena. El durante, sencillamente, no existe. Ese «bueno, ya lo vemos después de Magdalena» no sale en el BOE, pero marca los ritmos administrativos y los compases vitales de la población. Porque las fiestas no solo ocupan la agenda, la disuelven. La lógica diaria deja de aplicarse. El reloj sigue funcionando, sí, pero su autoridad se debilita frente a otro tipo de contadores: el de las mascletaes, romerías, verbenas, los encuentros improvisados en la calle y esa percepción tan mediterránea de que, por unos días, lo importante ocurre fuera de casa.

Este año la fiesta viene con ganas. El invierno ha tenido uno de esos finales bruscos que parecen alargarse más de la cuenta: días grises, frío interminable, la sensación de que el anuncio de la primavera se ha quedado atascado en alguna curva del calendario. Así que la Magdalena llega también como un gesto colectivo de impaciencia: basta, hasta aquí el invierno. Las fiestas funcionan como un interruptor emocional. La productividad pierde momentáneamente su prestigio y nadie parece especialmente preocupado por ello. Porque las fiestas, en el fondo, son una forma de recordar que la ciudad no es solo un lugar donde se trabaja y se cumple con obligaciones. También es un espacio para coincidir, celebrar y salir de la rutina sin necesidad de dar explicaciones.

Así que estos días sucede algo muy razonable: la cotidianeidad se aparta discretamente a un lado para dejar pasar a la Magdalena. Ya volverá después, como cada año. Y es curioso comprobar que, cuando regresa, todo parece funcionar un poco mejor que antes.

Director de Mediterráneo