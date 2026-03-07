En el último partido de pretemporada, al inicio de la segunda parte, mi hijo salió de delantero centro. Nunca había catado esa posición. En los primeros compases iba bastante perdido; los entrenadores se desgañitaban para corregirle la colocación. De pronto, le llegó un balón, se dio la vuelta, regateó a un defensa, encaró a otro y lo sobrepasó hasta quedarse solo delante del portero. Ahí falló con estrépito: le mandó un balón blandito justo a las manos. Hubo unos minutos en los que pensé que tal vez al niño simplemente no se le había encontrado la demarcación idónea en el campo y era en verdad una estrella en ciernes, un pequeño Mikautadze (su ídolo actual). Pero resultó ser un espejismo; ha vuelto a jugar ahí y no marca goles, que es la primera exigencia de un delantero.

Acabo de terminar La estrella y la memoria, novela del argentino Eduardo Berti. Hay un momento en que me acordé de mi hijo: cuando el protagonista, un niño al que no le gusta el fútbol, se descubre como un auténtico genio balompédico. Más adelante se reflexiona con que todos tenemos una habilidad innata, pero muchas veces no llegamos a descubrirla. Quizá usted, lector, o yo mismo, hubiésemos sido figuras del claqué, del bádminton o de la pedicura. Pero no lo hemos probado. Resulta imposible ir tanteando todas las facetas de la existencia hasta hallar aquella en la que destacamos.

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar», escribía Machado. Apuesto a que tenía razón el poeta. En el libro antes mencionado ya se aprecia la tesis de que, si una actividad no nos apasiona y nos dedicamos en cuerpo y alma a la misma, parece imposible triunfar en ella. O lo que es más importante, ser felices practicándola. Nietzsche ya decía: «Llega a ser quien eres». A veces parece complicado encontrar el camino y ser lo que somos. A veces no. En fútbol, por ejemplo, estoy seguro de que alcanzan el estrellato los que sienten el veneno de ese deporte/espectáculo y, además, poseen ciertas habilidades innatas, pero lo más importante es que puedan practicarlo con asiduidad. Diría que en casi todas las facetas de la vida ocurre así, aunque mundos como el del arte o el amor son, por definición y contexto, bastante más complejos. Aunque luego lo pienso un poco más y me digo que en el amor, por ejemplo, igual que en el fútbol, todos o casi todos acabamos catándolo y sabiendo en qué medida somos o no buenos practicantes de esa actividad. A la mayoría de los chicos y algunas chicas, en los colegios, les sueltas un balón y ya te puedes olvidar de ellos; tienen asegurada la diversión. En el amor, a todos les llega la edad en la que las hormonas les piden arriesgarse con lo que, en definitiva, también es una especie de juego. De deporte, ¿de espectáculo?

Puede que mi chaval no sea el delantero que, por unos instantes, llegué a imaginar; pero quizá ha encontrado su habilidad innata, que le apasiona tanto como el deporte rey: dibujar, pintar. ¿Es eso garantía de éxito en esa materia? Pues no, pero si se divierte practicándolo, igual que hace con el fútbol, será feliz, que es más importante que tener éxito.

Editor de La Pajarita Roja