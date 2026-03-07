«L’alcaldessa de la ciutat i terme de Castelló té hui la satisfacció de fer saber al veïnat que ja el dia és arribat de la nostra ‘Madalena’ i desitjant siga plena de goig pur i verdader, convoca al poble sancer a traure l’amor de pena». Inicio este artículo parafraseando los versos que Bernat Artola escribió para que los pregoneros de la ciudad convocaran a los vecinos a vivir las fiestas fundacionales con alegría, dejando las penas a un lado, poniendo de manifiesto su orgullo de genealogía y haciendo hincapié en el valor de la gaiata, símbolo festivo castellonense por excelencia. Esta tarde, 81 años después del primer Pregó, y si el tiempo no lo impide, la cabalgata creada por Manuel Segarra Ribes volverá a llenar las calles de la capital de la Plana de mitología, historia, tradición y provincia. Será Manuel Torada quien, como pregonero, tome el testigo de sus antecesores para cantar los versos de Bernat Artola y emocionarnos como el pasado 21 de febrero cuando, acompañado por el pregoner infantil, Nicolás Cabello, y un grupo de expregoneros, lo cantó para todos los presentes en la plaza Mayor.

El Pregó marca el inicio a nueve días de festa plena. Unas jornadas que este año contarán con efemérides destacadas como el 775º Aniversario del Privilegi de Trasllat, el 75º Aniversario de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta o el 50º Aniversario de los Moros d’Alqueria. Esto implicará que vivamos momentos muy especiales, como el desfile especial de los Moros, que será el sábado 14 de marzo, tras la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó, y que congregará a más de 1.500 participantes.

En un programa con más de 200 actos no pueden faltar las novedades y este año hay muchas sorpresas para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos. Porque nuestras fiestas, como nuestra ciudad, son de todos y para todos. Hoy, si el cielo nos sonríe…, cuando a las 12.00 horas nuestras reinas, Clara Sanz y Ana Colón, enciendan la mecha de la mascletà de inicio de las fiestas nuestros corazones latirán con más fuerza que nunca. El olor a pólvora y el retumbar de la pirotecnia nos devolverán a nuestra infancia, nos llevarán a recordar a quienes ya no están y con quienes compartimos tantos momentos magdaleneros pero también nos impulsarán a vivir, a compartir y a celebrar con quienes siempre han estado a nuestro lado, a los que se han incorporado y con quienes, por qué no, se sumarán estas fiestas.

Porque la Magdalena se vive en la calle. Son momentos para compartir, para conocer, para desconectar del día a día y presumir de ser una capital orgullosa de su pasado, que cree en su presente y esperanzada con el futuro de la que siempre ha sido, es y será la millor terreta del món. Somos una ciudad acogedora, que mira a los recién llegados a los ojos y les recibe con un abrazo. Este es nuestro elemento diferencial que se pone de manifiesto más que nunca durante la Magdalena, unas fiestas en las que nadie es extraño, abiertas, dinámicas y en las que el ritmo de la música no se detiene.

Son muchos los que cada año descubren Castellón gracias a nuestras fiestas fundacionales y, como siempre digo, quien nos conoce, repite. Así, más allá de ser una celebración de primer nivel, la Magdalena es un escaparate de la capital y un importantísimo motor económico.

No lo digo solo yo. Tal y como publicaba este diario hace solo unos días, para este 2026, el Colegio de Economistas de Castellón estima en 18 millones de euros el impacto económico de las celebraciones. Se trata de un aumento notable respecto al 2025, cuando el cálculo se situó en 16,5 millones.

Las cifras siempre son frías pero detrás de ellas se encuentra una economía que se mueve y que genera empleo y oportunidades. Y las fiestas son eso mismo, oportunidades de negocio y ocupación en sectores tan importantes para Castellón como el turismo, con hoteles al 98% que refuerzan su personal con nuevos contratos; con bares y restaurantes con las reservas cerradas que amplían horarios y personal… Para las peluquerías y negocios de estética, que buscan mano de obra para cubrir una demanda que se duplica tanto por los peinados de castellonera como por quienes aprovechan estos días para lucir su mejor imagen. También viven su mejor momento en Magdalena los locales de ocio nocturno, así como quienes aprovechan las fiestas para instalar carpas o situarse en los mesones instalados por toda la ciudad.

Castellón inicia hoy les millors festes del món gracias al trabajo realizado en el último año por la Junta de Festes, las comisiones de sector, los entes vinculados y las collas. Además, serán más seguras gracias a nuestra Policía Local, nuestros Bomberos, Protección Civil, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los efectivos sanitarios, a quienes agradezco inmensamente su esfuerzo para que podamos disfrutar como nunca.

Solo me queda desearles unas felices fiestas y decirles: ¡Magdalena, festa plena!

Alcaldesa de Castellón