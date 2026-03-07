Marzo con M

En estos días de marzo resuena en la consciencia colectiva la necesidad de seguir trabajando por la igualdad efectiva. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, año tras año, nos golpea la realidad y nos pone frente al espejo como sociedad, recordándonos que queda mucho por hacer y por avanzar. Todo tipo de datos y estadísticas atestiguan que el camino recorrido es ciertamente insuficiente y que hay que seguir avanzando para conseguir la igualdad de oportunidades para todas y todos. Cierto es que gracias al esfuerzo de muchísimas mujeres hoy se han conquistado grandes metas pero no es menos cierto que queda mucho por lograr.

Hemos presenciado actos y visto centenares de artículos y alegatos en los medios sobre ello, pero lo verdaderamente importante de todo es que, a pesar de los distintos puntos de vista, seamos todos conscientes de la necesidad de remar todas y todos juntos en la misma dirección.

Como sociedad democrática avanzada debemos liderar la transformación social que permita no dar ni un paso atrás; no retroceder en todo lo avanzado; no caer en el error de dejarnos arrastrar por ideologías retrógradas y enfocarnos en lo verdaderamente importante. Desde hace años, cuento con compañeras de viaje en la gestión pública que han demostrado sistemáticamente que el sexo, desde luego, no determina la valía de nadie; sino su talento, su compromiso, su capacidad de trabajo en equipo y su calidad humana. Yo quiero seguir trabajando por un mundo en igualdad de oportunidades para todas y todos, creo firmemente en el valor de la libertad y la democracia y con ello, en la necesaria defensa de que todos y todas debemos ser libres para poder soñar y construir nuestro futuro en igualdad de condiciones, independientemente de nuestro sexo. Seamos valientes y comprometidos, todas y todos, también los hombres, para construir un mundo de oportunidades y de libertad.

Para ello debemos evaluar la realidad desde su punto de vista, no haciendo leyes que las perjudican como las que el actual Gobierno y sus compañeros de viaje han impulsado en los últimos años.

Hay que trabajar y entender desde el punto de vista de quien teme caminar sola de noche y teme ser violada por un desconocido, de quien renuncia por cuidar, de quien cobra menos por realizar el mismo trabajo que un compañero... Sólo así vamos a ser conscientes de lo que es la brecha de género y un techo de cristal y sólo así vamos a poder acabar con ello, desde la consciencia y la corresponsabilidad; desde el respeto y la empatía.

Alcalde de Peñíscola