Opinión | A QUEMARROPA

Pablo Sebastiá

Pablo Sebastiá

Clima mediterráneo

En el mar Mediterráneo, tenemos clima mediterráneo. Valga la redundancia, que hay quien llama rebuznancia. Y ese clima mediterráneo del mar Mediterráneo está cambiando. O no. O sí. Depende a quién preguntes obtendrás una respuesta u otra. Los climatólogos, que para el caso son quienes tienen una opinión más formada, dicen que sí. En Castellón estamos viéndolo desde hace tiempo. Antes no llovía casi nunca. Ahora llueve casi siempre. Es curioso. Algo está cambiando.

Es cierto que, en otoño, como siempre, llueve mucho y llueve mal. La alta temperatura del mar se suma a no sé qué y llegan las trombas de agua. Las gotas frías. Las ciclogénesis explosivas. Pero en invierno y primavera, al menos en mi memoria, siempre ha llovido menos. Ahora es que llueve constantemente. Creo, pienso, me da por ahí, que las administraciones públicas deberían tener presente este extremo y construir infraestructuras para aprovechar este agua. No vaya a ser que vuelvan los tiempos de sequía y echemos de menos tanta precipitación.

¿Creen, queridos lectores, que la lenta burocracia española (hay quien la llama burrocracia) llegará a tiempo de planificar y construir infraestructuras hídricas que nos permitan aprovechar esta abundancia? No sé yo. Me da que no. Un día dejará de llover así, la sequía regresará, y aquí nadie habrá hecho nada de provecho. Ni rojos, ni azules, ni naranjas, verdes o rosas. Aquí no hay nadie que valga dos pesetas y sea capaz de aprovechar el viento de cola para avanzar más rápido.

*Pablo Sebastià es escritor

