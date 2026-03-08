Opinión | PARAULES DE VIDA
Conduïts al silenci del cor
Enmig d’aquest temps d’escolta i conversió, la nostra diòcesi viu aquest cap de setmana un recés diocesà de Quaresma. Són dies de quietud i de fondària espiritual, en què un grup de fidels laics ha decidit aturar el ritme de la seva vida quotidiana per posar-se, amb senzillesa i veritat, davant del Senyor.
En una cultura marcada per la pressa, la saturació i el soroll constant, aturar-se esdevé gairebé un acte profètic. És una invitació a reorientar el cor, a tornar a la font, a deixar que Déu torni a ocupar el centre. La Quaresma és, precisament, aquesta llar segura on l’Església ens pren de la mà i ens condueix al desert, allà on tot es despulla i la veu de Déu pot ser escoltada sense interferències.
Aturar els rellotges
Aquests seglars han aturat els seus rellotges, han fet silenci a les seves agendes i han ofert el seu temps al Senyor. Han vingut no només a escoltar-se a si mateixos, sinó a discernir la voluntat del Pare per a les seves vides i, a través d’això, per al cor de l’Església. I que important que és això, perquè quan algú es deixa tocar pel Senyor en el més profund del seu ésser, tota la comunitat se’n veu beneficiada.
El Senyor, una vegada i una altra, ens ho diu amb tendresa: «Veniu vosaltres sols a un lloc despoblat i reposeu una mica» (Mc 6,31)
Quan la solitud ens envolta
Que necessari és aturar-se quan la tempesta s’intensifica i sentim que la barca s’enfonsa mar endins; quan la solitud ens envolta i sembla robar-nos el sentit; quan un problema ens angoixa i la fe es manté amb prou feines; quan la malaltia ens visita i la por ens oprimeix el pit amb força. El Senyor, una vegada i una altra, ens ho diu amb tendresa: «Veniu vosaltres sols a un lloc despoblat i reposeu una mica» (Mc 6,31).
De vegades busquem Déu en la força de l’huracà, en el terratrèmol o enmig del foc; i, tanmateix, Ell es fa present en el murmuri d’una brisa suau
De vegades busquem Déu en la força de l’huracà, en el terratrèmol o enmig del foc; i, tanmateix, Ell es fa present en el murmuri d’una brisa suau (cf. 1 Re 19,12), en la quietud acollidora, en la calma que no fuig del dolor. I quan finalment aturem el pas, descobrim que no estem sols, que Ell ja ens estava esperant.
Aquest recés és un signe lluminós del qual la Quaresma vol obrar en nosaltres: un cor disponible, una escolta humil, una fe que es deixa purificar. Perquè dedicar temps al Senyor no ens allunya de la vida, sinó que ens la retorna transfigurada.
*Sergi Gordo és bisbe de la Diòcesi de Tortosa
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Así avanza la espectacular obra del Villarreal en la Plaza Font de Mora, junto a La Cerámica
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina
- Aemet concreta cuánto lloverá este sábado en Castellón