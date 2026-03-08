Opinión | CARTA DEL OBISPO
Mujeres en las parroquias
Hoy deseo dirigir una palabra agradecida a tantas mujeres que, muchas veces en silencio, sostienen la vida cotidiana de nuestras comunidades parroquiales. Cada mañana, en algún rincón de nuestra diócesis, una mujer abre la iglesia, ora ante el Santísimo, ordena el altar o coloca flores ante el sagrario. Tal vez nadie la vea. Pero estos gestos sencillos expresan una gran verdad: la Iglesia se sostiene, en gran parte, por la fe perseverante y servicial de muchas mujeres.
En Cáritas, la mayoría son mujeres quienes acogen, escuchan, acompañan procesos, sostienen lágrimas y también esperanzas
Basta mirar con atención nuestras parroquias para descubrirlo. En la catequesis, en la animación litúrgica, en la visita a los enfermos, en la limpieza del templo, en la acogida, en la formación, en la misión, en el acompañamiento espiritual… Allí están ellas. En Cáritas, la mayoría son mujeres quienes acogen, escuchan, acompañan procesos, sostienen lágrimas y también esperanzas. En la vida ordinaria de la parroquia realizan innumerables tareas sin las cuales la comunidad simplemente no funcionaría.
Límites, tensiones y heridas
No ignoro que muchas mujeres experimentan también límites, tensiones y heridas dentro de la vida eclesial. Algunas sienten que su voz no siempre es escuchada con la atención que merece; otras perciben que su responsabilidad pastoral no se ve reflejada en espacios de discernimiento y decisión.
Como Iglesia, estamos llamados a escuchar sin miedo y sin prejuicios. La corresponsabilidad bautismal en una Iglesia sinodal nos recuerda que la vida y la misión de Iglesia no es propiedad de unos pocos, sino una tarea compartida por todos los bautizados. Recordemos que el Señor resucitado confió el primer anuncio pascual a mujeres fieles que permanecieron junto a la cruz cuando otros habían huido.
Recordemos que el Señor resucitado confió el primer anuncio pascual a mujeres fieles que permanecieron junto a la cruz cuando otros habían huido
Como obispo deseo expresar mi gratitud a tantas y tantas mujeres por su entrega y fidelidad. Esta gratitud debe traducirse en el compromiso por promover espacios reales de escucha y discernimiento, por fomentar una formación teológica y pastoral accesible y por potenciar su corresponsabilidad en los ámbitos donde la Sagrada Escritura en la Tradición viva de la Iglesia lo permitan.
*Casimiro López-Llorente es obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Así avanza la espectacular obra del Villarreal en la Plaza Font de Mora, junto a La Cerámica
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina
- Aemet concreta cuánto lloverá este sábado en Castellón