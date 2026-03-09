Opinión | LA RÚBRICA
La costa abandonada
El El Govern de Pedro Sánchez ha anunciat 1,2 milions d’euros per ficar pedres i blavons a la nostra costa. Enfront dels més de quatre milions d’euros de danys provocats pel temporal Harry, pedres i blavons. Ni la zona catastròfica sol·licitada, ni ajudes als ajuntaments per a fer front a les destrosses ni als particulars ni l’impuls a les obres de defensa del litoral.
Per aquelles persones que puguen pensar que 1 milió d’euros és molt de diners, cal informar-los que el cost de les obres dels espigons en un kilòmetre al terme municipal de Moncofa són aproximadament 6 milions. Obres que ja apareixien com a prioritàries en l’estratègia de defensa del litoral de Mariano Rajoy en l’any 2015 i que Sánchez executa amb comptagotes en el 2026. O siga, una minúcia i que, damunt, no va destinada a obres de defensa sinó a reposar els àrids que el mateix Estat és el causant que no arriben a les nostres cotes.
Perquè ho tinguem tots clar, en l’actualitat, l’única defensa de les casetes de primera línia, de la nostra cultura, de la nostra història, del nostre passat, és la Llei Valenciana de la Costa
Eixe Govern de Sánchez que fa més de 700 dies té paralitzada la protecció de les casetes de primera línia al Congrés i que va a recórrer al Tribunal Constitucional la llei de costes Valenciana, que sí que les defineix.
Perquè ho tinguem tots clar, en l’actualitat, l’única defensa de les casetes de primera línia, de la nostra cultura, de la nostra història, del nostre passat, és la Llei Valenciana de la Costa, la llei que demanen els valencians i les valencianes. Una llei que defensa el nostre medi ambient, el nostre patrimoni històric, turístic i cultural tant públic com privat. Llei que el govern de Sánchez vol derrocar coste el que coste, com també les casetes de primera línia.
*Wences Alós és alcalde de Moncofa i diputat en les Corts Valencianes
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el primer sábado de Magdalena
- Así avanza la espectacular obra del Villarreal en la Plaza Font de Mora, junto a La Cerámica
- La nueva empresa de Castellón fichada por la aceleradora de Juan Roig
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado