Llorca y Puig, almuerzo cordial

El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y el expresident Ximo Puig, actual embajador de España ante la OCDE, mantuvieron la pasada semana un largo encuentro, que se prolongó por espacio de unas tres horas, en un restaurante de València.

Aunque la reunión no tuvo carácter formal, es la primera que ambos líderes políticos celebran desde que hace poco más de tres meses Llorca fue elegido jefe del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA de octubre de 2024 en la que murieron 230 personas, y se produce en un momento de alta tensión entre Llorca y el PSPV, que hasta aquí ha mantenido la línea de que el nuevo inquilino del Palau no es más que un mero heredero de Mazón.

Relaciones institucionales

El encuentro fue iniciativa de Llorca y fuentes de la Generalitat lo enmarcan dentro del objetivo del president de recuperar la normalidad de las relaciones institucionales, muy deteriorada en los últimos meses. Ambas partes consideraron “cordial” el tono en el que se desarrolló la conversación, de la que no salió ningún tipo de acuerdo, entre otras cosas porque no se había planteado por ninguno de los dos lados con ese objetivo.

Puig, según fuentes conocedoras del encuentro, insistió a Llorca en que es necesario hacer un esfuerzo para recuperar el prestigio de la figura de la presidencia de la Generalitat y también expuso a Llorca la anomalía que supone que el segundo grupo parlamentario no tenga representación en la Mesa de las Corts, algo que no ocurre en ningún otro parlamento.

Llorca, según las mismas fuentes, admitió la anomalía y se mostró favorable a corregirla. Pero contrapuso que son muchos los órganos de la Generalitat cuyo mandato está caducado y el PP aboga por un acuerdo amplio que permita la renovación de todos. El próximo en culminar el periodo para el que fue elegido será el Síndic de Greuges, dignidad que ahora ostenta Ángel Luna, cuyo mandato, en el que no puede repetir,termina en diciembre.

La polarización

El hecho de que un simple almuerzo entre un presidente y un expresidente sea noticia en sí mismo, la máxima discreción con que el encuentro se llevó a cabo, fuera del Palau y sin información ni previa ni posterior, da idea de cómo la polarización instalada en la política española está deteriorando a niveles nunca vistos la vida institucional. En medio de un clima así, el encuentro debería ser aplaudido por todos. Desgraciadamente, sucederá todo lo contrario. Ya lo verán.