Jubilados y pensionistas

Desde la UGT-PV hago un llamamiento urgente en defensa de un colectivo que, con demasiada frecuencia, es utilizado como moneda de cambio electoral. Tras los comicios, pasamos al olvido durante cuatro años, quedando a merced de decisiones políticas sobre nuestra revalorización. Mientras unos respetan el IPC, otros imponen ‘factores de sostenibilidad’ diseñados por expertos con sueldos desorbitados que poco saben de la realidad de nuestras pensiones.

A diferencia de otras culturas, la sociedad española parece olvidarnos en cuanto dejamos de trabajar. Se nos tiene menos en cuenta, ignorando que la gran mayoría de los pensionistas somos el verdadero sostén de las familias españolas. Aportamos ayuda económica, asumimos gestión del día a día y la responsabilidad de criar a nietos y nietas, transformando lo que debería ser un placer en una obligación impuesta para que el sistema siga funcionando.

Tenemos derechos

Los mayores tenemos derechos que debemos de exigir con firmeza. Aquellos políticos que no cumplan deberían ser retirados de la vida pública. Si los millones de jubilados de España decidiéramos unir nuestro voto, ningún partido podría frenarnos. Somos un colectivo mayor que cualquier partido actual, deberíamos hacer esa reflexión. Tenemos mucho que decir. No aceptamos el discurso malintencionado que la derecha y la extrema derecha propagan a través de medios afines, enfrentando a generaciones.

El mensaje que cala en los jóvenes —insinuando que cobramos una ‘paguita’ frente a sus salarios precarios— es mentira. A los jubilados no nos regalan nada: nuestra pensión es el resultado de más de 40 años de cotización. Es la devolución de lo que pagamos por adelantado.

Deben seguir luchando

Los jóvenes se tienen que afiliar a los sindicatos. Deben luchar por salarios dignos y negociar sus convenios, en lugar de esperar soluciones caídas del cielo. Las mejoras laborales de las que hoy disfrutan fueron logradas por nosotros a base de lucha, manifestaciones y huelgas.

Quizás debamos hacer autocrítica por no haberles transmitido con suficiente claridad que los derechos se ganan y se defienden con la unión.

*Pepe Tena es secretario general UJP Comarques de Castelló