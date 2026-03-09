Es el título de la última película de Juanma Bajo Ulloa. Premiado director a quien entrevisto Iker Jiménez en Horizonte. Sus sinceras declaraciones revelan la triste realidad del cine español. Dice: «Hay un sistema establecido que esta muy relacionado con que tu película sea ideológicamente aceptable. Si no, no existes».

«Es el wokismo. Si no cumples las pautas del cine woke y todas las cosas que nos han impuesto en los últimos años, que están en la agenda 2030, si tu película es independiente y libre, no entras en sus parámetros. Es el resultado del adoctrinamiento y de la ideología».

«Los cineastas hombres lo tienen jodido porque se ha creado un sistema discriminador». «Una subvención se guía por puntos, con mucha subjetividad, con un currículum extenso tienes 3 puntos. Si una chica sin currículum es productora, directora y guionista tiene 10 a 12». «No es el mérito lo que importa, es tu condición o tu carácter ideológico. El mérito es facha».

«El poder necesita controlar el relato. No importa tanto lo que tienes que contar sino de qué bando estás. Si vas por libre eres peligroso». «No hay entrevista en que no te preguntes quién eres, de qué pie cojeas y de qué lado estás». «Todo lo que esta ocurriendo, en el cine, en los partidos políticos, viene teledirigido por el partido demócrata americano, lo que pasa en sus universidades, pasa el año siguiente en las nuestras».

«Esto no lo puedes oír porque rige el miedo y la omerta, estás fuera o dentro, muchos directores de festivales son directores políticos y lo reconocen. Las películas se seleccionan por su ideología política y no por su calidad». Esa es la verdad.

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho