El poder de las mujeres que construye
Cada 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo alzamos la voz para celebrar los avances conseguidos y, sobre todo, para recordar que la igualdad real aún está por conquistar. El Día Internacional de las Mujeres es una jornada de reivindicación, de memoria y de compromiso colectivo para seguir transformando una sociedad que todavía mantiene desigualdades profundas.
En Castelló, este año, la reivindicación feminista ha tenido además un significado especial. El calendario ha querido que el 8 de marzo coincida con nuestras queridas fiestas de la Magdalena y con el día de la romería, una jornada profundamente arraigada en la identidad de nuestro pueblo. Tradición y reivindicación han compartido espacio, recordándonos que la lucha por la igualdad también forma parte de la construcción de una sociedad mejor y más justa.
Voces feministas
El viernes 6 de marzo, las calles de Castelló ya se llenaron de voces feministas en la concentración convocada por la Coordinadora Feminista de Castelló, de la que CC OO forma parte. Fue un acto de unidad y compromiso en el que muchas mujeres y hombres volvimos a demostrar que el feminismo sigue siendo un motor imprescindible de cambio social. Sin feminismo no hay democracia.
Desde CC OO defendemos un feminismo sindical que nace de la organización colectiva y del mundo del trabajo. Reivindicamos el poder de las mujeres como un poder transformador, capaz de cambiar las condiciones laborales, las relaciones sociales y el modelo de sociedad. Un poder que se construye desde la negociación colectiva, desde los planes de igualdad en las empresas, desde la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo, y desde la defensa de empleos dignos y salarios justos.
Igualdad en el trabajo
Aún persisten brechas salariales, precariedad que golpea especialmente a las mujeres, violencias machistas y una organización social de los cuidados que sigue recayendo mayoritariamente sobre nosotras. Por eso el sindicalismo feminista es hoy más necesario que nunca, porque la igualdad también se construye en los centros de trabajo.
Las mujeres somos motor de cambio. Lo han sido las que abrieron camino y lo son las jóvenes que hoy continúan ampliando derechos. Desde la unidad, la organización y la solidaridad seguiremos avanzando para lograr una democracia plena donde mujeres y hombres vivamos y trabajemos en igualdad. Este 8 de marzo, el poder de las mujeres volvió a ponerse en marcha. Y ese poder, cuando se organiza, siempre construye futuro.
*María lidón Calvo Sánchez es secretaria de Mujer e Igualdad UI CC OO PV Comarques del Nord
