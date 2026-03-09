Todos somos Punch

Setenta años después de que la psicología demostrara que el afecto es una necesidad biológica tan vital como el alimento, un macaco japonés llamado Punch ha vuelto a poner la teoría sobre la mesa. Su historia no es solamente un caso de éxito veterinario, es una lección magistral sobre cómo el cerebro de un primate (incluido el nuestro) recurre a sustitutos táctiles para sobrevivir emocionalmente al aislamiento y a la ansiedad social.

Desde la psicología, el caso de Punch no es una simple curiosidad viral, sino una ventana científica a las necesidades más profundas de nuestra especie

Tras ser rechazado por su madre, este primate encontró consuelo en un peluche de orangután, un gesto que ha desatado una oleada de empatía global en las redes sociales. Sin embargo, desde la psicología, el caso de Punch no es una simple curiosidad viral, sino una ventana científica a las necesidades más profundas de nuestra especie.

Vínculo de apego

Su comportamiento valida los experimentos realizados hace décadas, donde se demostró que el vínculo de apego no nace de la alimentación, sino de una necesidad biológica de contacto físico y seguridad emocional. Así, Punch no solo abraza un juguete, sino que utiliza un sustituto táctil para autorregular su sistema nervioso y sobrevivir emocionalmente ante la falta de un referente real.

Y, al igual que Punch se aferra a su peluche para mitigar la ansiedad por exclusión, millones de personas buscan refugio en las inteligencias artificiales conversacionales, herramientas que ofrecen una interacción predecible, sin juicios ni rechazos.

La madurez emocional implica transitar desde la seguridad de lo artificial hacia la complejidad de lo real

No obstante, el desafío es evitar que estos refugios se vuelvan permanentes, pues la madurez emocional implica transitar desde la seguridad de lo artificial hacia la complejidad de lo real. Su historia nos recuerda pues que, aunque lo artificial nos ayuda a resistir, solo lo auténtico nos permite realmente pertenecer.

*Carlos Hidalgo es psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)