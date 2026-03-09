Por qué Trump debería leer a Vicent Martínez Guzmán

Somos un pueblo de paz. No en vano uno de nuestros valleros más ilustres es el filósofo Vicent Martínez Guzmán, trabajador incansable por la paz, investigador en el campo de los estudios por la paz y distinguido hijo predilecto de la Vall d’Uixó. De hecho, fue quien más me animó a adherirme a la Red de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace) en 2017. Su legado pervive en nuestra ciudad, a través de todo el material bibliográfico que donó, en el espíritu que impregnó el Museu de la Pau y también en el que hoy promueve el Espai d’Igualtat i Pau.

Este es uno de los motivos por los que no puedo quedarme callada ante lo que está sucediendo en el mundo. Una de sus grandes aportaciones a los estudios sobre la paz fue un giro epistemológico sobre el pensamiento dominante. Para él había que cambiar la idea convencional de que es inevitable utilizar la violencia para resolver los conflictos, especialmente la guerra. Siempre defendió que la humanidad puede afrontarlo desde medios pacíficos. Y de ahí surge una de sus ideas más conocidas: los pacifistas somos los realistas y los verdaderos utópicos son quienes creen que la paz puede alcanzarse mediante la violencia.

Las guerras nunca son un hecho aislado

Trump debería leer a Vicent Martínez Guzmán. Hace diez días que, de la mano de Netanyahu, empezó sus ataques a Irán. Desde entonces, la escalada bélica en Oriente Medio va en aumento. Lo que estamos viviendo no es un conflicto lejano. Las guerras nunca son un hecho aislado. Sus consecuencias son globales: la energía, la seguridad, la economía, las migraciones, la estabilidad internacional… Y el coste humano, que suele ignorarse en los discursos pero es lo más doloroso. Ya nada nos devolverá a las casi 200 niñas que fueron asesinadas en su escuela por un bombardeo aéreo. Ni a los casi 2.000 civiles que han muerto en esta zona en semana y media.

Nos presentan la guerra como inevitable, pero la guerra es una decisión política. En este caso, unilateral de Trump y de Netanyahu, expertos en normalizar la guerra como herramienta política. Lo hacen a costa de la vida de miles de personas. A costa del derecho internacional. A costa de toda norma. A costa de sumir al mundo en la incertidumbre. Es el mismo absolutismo que ya vimos hace más de 20 años en el trío de las Azores: Bush, Blair y Aznar.

Hoy tenemos voz propia

Hoy el posicionamiento de nuestro país es otro. Hoy tenemos voz propia, gracias a un Gobierno de España que dice alto y claro: no a la guerra. El presidente Pedro Sánchez está defendiendo la paz, la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional. A diferencia de hace 20 años, ahora somos un país que no cede al chantaje ni a la lógica del más fuerte. La legalidad internacional no puede depender de los delirios ni del poder militar de unos pocos poderosos.

Contra estos abusos, España está liderando una posición clara contra la guerra y contra la vulneración del derecho internacional. Frente a quien representa la política basada en la fuerza y el chantaje, nuestro país no es vasallo de nadie. Mientras Pedro Sánchez defiende la paz y los intereses de nuestro país y recibe el apoyo de gran parte de Europa y del mundo; el PP y Vox prefieren alinearse con Trump. Pero se han quedado solos. Ni siquiera sus aliados políticos en Europa comparten esa postura. ¡Ni Meloni!

Feijóo empieza a recular

La realidad es que el relato de las derechas se ha ido desmoronando en cuestión de días, tanto que incluso han tenido que recurrir a los bulos y a la manipulación de vídeos en las redes sociales. Pero no ha sido suficiente, porque hasta Feijóo empieza a recular. No es nada nuevo en la fachosfera, porque PP y Vox ya dieron la espalda a los intereses de España en la anterior bravuconada de Trump, cuando amenazó con imponernos aranceles. ¿Ese es su patriotismo?

Un patriotismo de pacotilla. Y muy poco respeto a las democracias, porque los países democráticos debemos ser los primeros en cumplir el derecho internacional. El 80% de los españoles y españolas está en contra de la guerra, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esto es un gran rayo de esperanza porque, como decía nuestro querido Vicent Martínez Guzmán, la paz empieza en sociedades que se niegan a aceptar la guerra como inevitable.

La guerra no tiene lógica

Es una verdad incómoda para quienes creen que la fuerza lo resuelve todo. Hoy sus palabras tienen una vigencia absoluta. No soy una ingenua por defender la paz y el derecho internacional. Ingenuo es pensar que la violencia traerá estabilidad. Ingenuo es creer que las bombas resolverán conflictos que llevan décadas enquistados. Ingenuo es confiar el futuro del mundo a líderes que confunden poder con impunidad.

La guerra no tiene lógica. Y la Vall d’Uixó siempre estará al lado de la defensa de los derechos humanos y de las causas justas. Por Vicent Martínez Guzmán y por tantos que llevan décadas enseñándonos que la paz es el único camino.

Tania Baños es alcaldesa de la Vall d’Uixó