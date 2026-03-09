Unidad para defender nuestra industria cerámica

Unidad política en la defensa del sector cerámico por encima de cualquier sigla política o interés electoral: ese es el único camino válido para defender decididamente el sustento de miles de familias. Ante una amenaza a nuestro motor económico, la respuesta institucional debe ser única, firme y coordinada.

Pedimos un plan de emergencia inmediato que ponga fin a la parálisis regulatoria y proteja nuestro clúster

El Ayuntamiento de Onda exige al Consell, al Gobierno de España y a la Comisión Europea que se tomen medidas urgentes en defensa del sector que sustenta a toda una tierra. Pedimos un plan de emergencia inmediato que ponga fin a la parálisis regulatoria y proteja nuestro clúster cerámico frente a las amenazas de un mercado global desigual que no compite en las mismas condiciones que nosotros.

La cogeneración

Defendemos la cogeneración porque representa el pilar de la soberanía energética y la columna vertebral de nuestra competitividad. No es una tecnología del pasado, sino una solución de alta eficiencia que garantiza un ahorro de energía primaria de al menos el 10%, pudiendo alcanzar el 30%. Su valor estratégico para Onda es absoluto, especialmente en las plantas atomizadoras.

Su valor estratégico para Onda es absoluto, especialmente en las plantas atomizadoras

Esta tecnología evita la emisión de más de 4 millones de toneladas de CO2 cada año, por lo que el compromiso con la sostenibilidad de nuestras empresas es indiscutible. Toda la industria cerámica está comprometida en la reducción de emisiones e invierte millones cada año para innovar y ser más sostenible. Es injusto sancionar y señalar al sector gasintensivo cuando no existe aún la tecnología para descarbonizarse ni la necesaria energía verde capaz de generar la potencia calorífica requerida.

70.000 empleos

El clúster cerámico, que sostiene más de 70.000 empleos, no puede avanzar sumido en una incertidumbre constante y, mucho menos, tras el incomprensible acuerdo comercial con la India: la eliminación de aranceles sin garantías de reciprocidad ambiental y laboral es, sencillamente, una amenaza para nuestra pervivencia. No podemos abrir las puertas a los azulejos indios mientras nuestras empresas se ven sometidas a estrictos costes climáticos.

Solo la unidad institucional de todos nuestros ayuntamientos, del Consell y del Gobierno de España nos puede llevar a una protección efectiva de nuestra industria

Ante esta situación, solo la unidad institucional de todos nuestros ayuntamientos, del Consell y del Gobierno de España nos puede llevar a una protección efectiva de nuestra industria. O unidos o nos quedamos sin nuestro motor económico. Sin unión no hay futuro para la cerámica.

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda