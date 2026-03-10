Futuro en igualdad

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos la oportunidad y también la responsabilidad, de mirar atrás para reconocer a tantas mujeres que, con valentía, esfuerzo y determinación, abrieron camino en la conquista de derechos y en la construcción de una sociedad más justa, más libre e igualitaria. Gracias a esa lucha, hoy vivimos avances que durante mucho tiempo parecieron inalcanzables, aunque sería un error pensar que el camino está terminado, porque la igualdad real no se alcanza de una vez y para siempre, sino que exige compromiso, constancia y una voluntad firme de seguir avanzando cada día.

Por ello, siendo el ámbito local la administración más próxima a la ciudadanía, es precisamente esa cercanía la que nos obliga, como responsables políticos a actuar y dar ejemplo, incorporando en cada decisión municipal criterios de igualdad, equidad e inclusión de manera que esté presente desde los servicios sociales hasta la educación, pasando por el deporte, la cultura, la seguridad o la atención ciudadana, intentamos que esa mirada esté presente en cada área del Ayuntamiento, trabajando de forma transversal, impregnando toda la gestión y acción local, para corregir las brechas y desequilibrios que todavía persisten.

Pero sabemos que la acción institucional, por sí sola, no es suficiente, por eso desde el Ayuntamiento de Benicàssim, desarrollamos también una labor continuada de sensibilización con la sociedad, convencidos de que la educación y la concienciación, son herramientas imprescindibles para superar barreras.

Proyecto global

Por ello abordamos un proyecto de global de igualdad real para Benicàssim, en colaboración con asociaciones juveniles, entidades sociales, clubes deportivos y centros educativos para fomentar la equidad, igualdad de oportunidades y el respeto como palancas de cambio, convencidos de que educar, prevenir y generar una cultura de respeto sigue siendo una de las herramientas más eficaces para superar barreras, corregir estereotipos y construir una convivencia más igualitaria.

Y así es como, poco a poco y entre todos, estamos consolidando en Benicàssim la igualdad, como un valor compartido. Y lo hacemos con constancia, con trabajo técnico y con una sensibilización continua que busca traducirse en más respeto, más oportunidades y una convivencia mejor. Porque cuando la igualdad deja de ser un eslogan y se convierte en práctica diaria, el municipio avanza.

A menudo me preguntan si el hecho de ser mujer influye en mi manera de entender la política municipal, y tras mucha reflexión puedo concluir desde mi experiencia personal que, sinceramente, no creo que existan diferencias sustanciales entre hombres y mujeres a la hora de ejercer responsabilidades públicas. Creo firmemente que lo que verdaderamente marca la diferencia tanto en ejercicio de la política como en el desempeño de cualquier trabajo es hacerlo con honestidad, responsabilidad y competencia.

Gobernar exige vocación de servicio, rigor y cercanía, y así es la forma en la que entiendo mi responsabilidad como alcaldesa, siempre desde la confianza de la ciudadanía y el mandato democrático de gobernar con responsabilidad, con constancia y con la convicción de que cada decisión debe traducirse en mejoras reales en la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas.

Contar con más mujeres

Ahora bien, sí creo que contar con más mujeres en los espacios decisorios enriquece el debate público, amplía perspectivas, reduce sesgos ayudando a dejar atrás estereotipos que ya no tienen cabida en una sociedad moderna.

Y es que, cuando en una mesa de decisión hay miradas diferentes, los problemas se abordan desde más ángulos y las soluciones suelen ser más completas, innovadoras e integradora, porque incorporar talento femenino no es cubrir una cuota, es sumar capacidad, preparación y liderazgo.

Es cierto que, a pesar de los avances, la presencia de mujeres en las alcaldías sigue rondando apenas el 30% probablemente porque persisten barreras que con frecuencia pesan más sobre las mujeres como la exposición permanente, la desafección política, el coste personal y sobre todo el familiar que implica estar en primera línea.

Por ello puedo decir que la igualdad de género y de oportunidades es hoy una verdadera palanca de cambio, transformación, progreso y avance social en Benicàssim. No es ideología, es la convicción profunda en el reconocimiento del valor de la igualdad, es saber que una sociedad más justa y equitativa, es también una sociedad más madura y fuerte.

Y en ese camino, la localidad de Benicàssim seguirá avanzando con responsabilidad, con cercanía y con determinación para que el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se trasforme en la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una tarea de construir un Benicàssim más próspero, para el presente y para el futuro.

*Susana Marqués Escoín es alcaldesa de Benicàssim y senadora