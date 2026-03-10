Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AstroturismoAyuda a la cerámicaGaiatas, una a unaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026Jubilación anticipada
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

Ruth Sanz

Ruth Sanz

No a la guerra

Hi ha decisions que marquen la dignitat d’un país. No ser còmplice de la guerra implica tindre els ideals clars i el convenciment ferm que la paraula sempre tindrà més força que les bombes. I els bombardejos que estem veient a l’Iran de la mà dels Estats Units i Israel no es poden acceptar.

Una altra guerra a un altre costat del món. Un altre deliri de la dreta internacional, que està acabant amb la pau i la convivència i que està deixant un món més trist, més obscur i més perillós. L’única esperança davant d’este nou ordre mundial, basat en la força repressiva dels més poderosos, com hem vist a Ucraïna, en la vulneració constant de la legalitat internacional o en el genocidi a Palestina, és alçar la veu sense pèls a la llengua i sense por. I Espanya ho està fent, sola, però amb dignitat i amb el cap ben alt. Estem en el costat correcte de la història, sense por.

Una altra guerra a un altre costat del món, un altre deliri de la dreta internacional, que està acabant amb la pau i la convivència i que està deixant un món més trist, més obscur i més perillós

Som un país que condemna el règim totalitari iranià, la seua repressió i el maltractament als drets fonamentals de les dones, però mai serem còmplices de la barbàrie ni de la fallida del dret internacional, que no pot donar dret a ningú a saltar-se les regles del joc i expandir la seua set de poder.

En tot açò, una vegada més, la dreta rància del PP de Feijóo i Vox ha tornat a demostrar la seua incapacitat per a defensar la posició de país d’Espanya, repetint el mateix que ja fan amb Palestina. El seu servilisme a altres potències fa miquetes el seu patriotisme de pacotilla i demostra, de nou, que per a ells Espanya ha de repetir la foto de les Açores i estar també en guerra. Els espanyols no volem guerra, i els socialistes així ho direm ben alt.

*Ruth Sanz es diputada provincial del PSPV-PSOE

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
  2. La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
  3. La nieve vuelve a cubrir Castellón
  4. La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado
  5. El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el domingo de la Romeria
  6. Programa de la Magdalena del 8 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
  7. El proyecto para los antiguos cines del Grau de Castelló, más cerca: eligen la empresa que redactará el proyecto
  8. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia

L’Alcora abre su nueva y moderna biblioteca en el edificio de la Muy Noble y Artística Cerámica

L’Alcora abre su nueva y moderna biblioteca en el edificio de la Muy Noble y Artística Cerámica

Una obra eterna del corredor mediterráneo en Castellón llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?

Una obra eterna del corredor mediterráneo en Castellón llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?

Con más de dos años de retraso, la Vall d'Uixó licita las obras del Lleonard Mingarro, de casi dos millones de euros

Con más de dos años de retraso, la Vall d'Uixó licita las obras del Lleonard Mingarro, de casi dos millones de euros

Un nuevo uso para las naranjas de Castellón: crear tintas comestibles que avisan cuando un alimento caduca

Un nuevo uso para las naranjas de Castellón: crear tintas comestibles que avisan cuando un alimento caduca

Los colectivos de personas invidentes celebran la nueva ley de perros de asistencia

Los usuarios de perros de asistencia en Castelló logran el cambio legal que llevaban años esperando

Los usuarios de perros de asistencia en Castelló logran el cambio legal que llevaban años esperando

El Instituto de Tecnología Cerámica trabaja para mejorar la sostenibilidad de los áridos

El Instituto de Tecnología Cerámica trabaja para mejorar la sostenibilidad de los áridos

El análisis de líderes de opinión castellonenses y exfutbolistas sobre la temporada del Villarreal

El análisis de líderes de opinión castellonenses y exfutbolistas sobre la temporada del Villarreal
Tracking Pixel Contents