Así comienza el Pregó de las fiestas de la Magdalena de todos los años que en el presente cantó Manuel Torada, pese a los augurios nada positivos del clima, pero, a pesar de lo cual, fue pronunciado por el pregonero con la solemnidad del acto y con bastante público y alegría.

La incertidumbre era manifiesta, se superó la fase inicial y el domingo lució el sol, y el Castell Vell acogió a numeroso público que acudió a la ermita a disfrutar de las fiestas. La campana no cesó de llamar a los castellonenses a cumplir con el ritual acostumbrado. Un buen comienzo, aunque vuelve la incertidumbre para los festejos que todavía quedan por celebrar. Esperemos que sean favorables para ello. De momento, «ja el dia és arribat de la nostra Madalena, i desitjant siga plena de goig pur i verdader», como dice el poeta Bernat Artola.

Los demás actos tienen un carácter más urbano y diverso: los mesones, las gaiatas, las procesiones, las reinas y damas, las autoridades, les colles, la pirotecnia, etc.; todo un orgull de genealogia, el mismo, como dice la alcaldesa Begoña Carrasco, que en el año 1251, que inició su romería en la historia de Castelló, emprendió su larga trayectoria.

Doble aniversario

Este año, además, en que se cumple también el 75 aniversario de Els Cavallers de la Conquesta y el 50 de Moros d’Alqueria, dos colectivos referentes de los festejos fundacionales.

Las fiestas finalizarán el domingo, día 15, con la gran traca final y el tradicional Magdalena, Vítol, en la plaza Mayor. Unas fiestas fundacionales y populares de interés turístico internacional.

