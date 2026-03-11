Una provincia hecha fiesta

La fiesta es la aliada de la felicidad. Porque cuando uno celebra es para compartir lo bueno. Y esta provincia lo tiene y mucho. De norte a sur, de la montaña a la costa, somos una tierra acostumbrada a festejar. Una provincia cuajada de días señalados que ponen en valor la identidad. Una forma de ser forjada generación tras generación, que emociona y apasiona, que comparte con orgullo su personalidad.

Marzo siempre nos trae cosas buenas. Y este año lo hace la capital de la provincia con unas fiestas de la Magdalena que abrazan de nuevo 135 municipios con diferencias que comparten una única identidad. El encuentro que es fortaleza y garantiza el éxito a la colectividad.

Por eso en estos días nada ni nadie podrá aguarnos la celebración. No hay lluvia que impida que tomemos la calle y que festejemos. Que activemos esos resortes positivos que nos emocionan cuando como romeros recorremos el camino que fundó esta ciudad.

Son precisamente esos encuentros los que refuerzan nuestra identidad. Los que hacen grande hechos sencillos cargados de dignidad y que son la herencia de una forma de ser, de una forma de entender, de un sentimiento y de unos valores que nos gusta compartir. Porque si algo es bueno será mucho mejor cuantos más seamos los que podamos compartirlo.

Esa voluntad vertebra a la provincia de Castellón. Hospitalaria y solidaria. Generosa. Y esa forma de ser contagia las calles de Castellón ciudad, que estos días rezuman sonrisas y buscan compartir y disfrutar.

Lo haremos una vez más. Plantando cara a quienes están a la contra. Superando la adversidad. Porque es precisamente esa identidad que nos caracteriza la que hoy enarbolamos orgullosos y deseamos legar.

La fiesta no solo toma la capital. Porque no solo Castellón ciudad celebra. La felicidad se extiende gozosa por una provincia que tiene en las Fallas un motivo más para celebrar. De norte a sur, Benicarló, Burriana, la Vall d’Uixó y Almenara ya tienen el cor encés en flama.

Porque la fiesta no solo es júbilo. Es herencia y tradición. El reconocimiento de aquello que fuimos y el mensaje firme de aquello que queremos ser. Los valores que ha tejido un pueblo unido y fuerte. Forjado a base de esfuerzo y perseverancia. Porque para esta provincia nada es imposible, solo más difícil de alcanzar.

En ese propósito nos volvemos a encontrar. Y compartimos lo bueno para dejar atrás lo malo, porque sabemos que lo vamos a superar. Esa unión que es fuerza y voluntad se traduce en motor económico. Capaz de movilizar, de crear empleo y avanzar. Porque la fiesta es poder y el poder es la voluntad de crecer y progresar.

La nuestra es tierra de vanguardia. Un modelo para muchos que desean copiar. Destino de turistas, objetivo de inversiones, tierra de emprendedores. Una provincia con futuro.

Porque Castellón bendice a quien la elige. Protege con tierras fértiles a quienes en ella deciden cultivar. Ayuda a quienes invierten y creen en ella y trabaja de sol a sol para acompañar esa voluntad férrea que no debe parar.

Esta Diputación de Castellón es la abanderada de este espíritu que tiene el propósito de avanzar. Y en ese empeño que nos marcamos en 2023 y que no dejamos de practicar cada día, somos fieles testigos de una fiesta que es aliada del bienestar. El orgullo que emplea, que emprende, que impulsa y protege. El que cuida y mima. El que ayuda a resolver y es sensible a la necesidad. El que hace de esta provincia el mejor rincón del mundo donde poder forjar un hogar.

No es arrogancia. Es realidad. Es el orgullo humilde de quien les escribe. Hija de esta provincia y heredera de esta identidad. Porque emociona y conmueve compartir la verdad. Y por eso nunca nadie nos impedirá seguir trabajando la tierra, abanderando nuestra provincia y protegiendo a una sociedad que no merece conformarse si está llamada a conseguir lo mejor.

La fiesta es emblema de ese motor incapaz de parar. De ese tesón y ambición que hizo posible que el progreso no fuera una idea, sino una realidad. No debe cesar el poder de una tierra que desea avanzar y crecer. Nadie impedirá que lo hagamos por más que llueva sobre mojado y nos vuelvan a castigar.

Esta provincia es fiesta y no debe cesar. No lo hará mientras sigamos unidos, capaces de avanzar y de impulsar una bandera que es vanguardia y unidad. La verdad es provincia. Y nada ni nadie la silenciará.

Ejerzamos pues de embajadores de una tierra capaz de conquistar. Lo hicimos con el progreso y nadie ni nada impedirá que abanderemos el éxito que nuestra tierra está llamada a alcanzar.

Felices fiestas Castellón.

Felices fiestas provincia.

Presidenta de la Diputación de Castellón