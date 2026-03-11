Stop agresiones a sanitarios

La Policía Local de Castellón no va a consentir ni una sola agresión al personal sanitario. Ni a nadie. Tristemente, la noche del pasado lunes, un individuo en evidente estado de embriaguez agredió a dos sanitarias del servicio municipal mientras estas atendían a una persona en la calle. La rápida intervención de la Policía Local, que se encontraba a escasos metros, permitió detener de inmediato al presunto agresor.

Quiero aprovechar esta ocasión para denunciar públicamente estos hechos y, al mismo tiempo, trasladar mi más sincero reconocimiento al personal sanitario, así como a la Policía Local y a los Bomberos, que están realizando una labor encomiable, especialmente en días tan intensos como los que vivimos durante la Magdalena. Es cierto que la delincuencia cero es imposible, pero sí podemos prevenir todo lo que esté en nuestra mano mediante una organización eficaz y utilizando todos los recursos disponibles. Ese es precisamente el objetivo del dispositivo especial de Magdalena.

Desde Vox queremos dejar claro que cualquier agresión merece nuestra condena. Pero agredir a sanitarios, profesionales cuya labor consiste en socorrer y cuidar a los demás, es todavía más miserable. Por ello, desde Vox llevamos años proponiendo penas más duras para quienes agredan a médicos, enfermeros y personal sanitario, así como para quienes ejerzan violencia contra cualquier ciudadano.

Quien dedica su vida a atender a los demás no puede acabar siendo víctima de la violencia mientras cumple con su deber. Defender su seguridad es defender a toda la sociedad.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón