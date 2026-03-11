Opinión | RECONTRA
Urbanismo efímero
Castellón es, durante la mayor parte del año, una ciudad de tránsito, asfalto y rutinas. Sin embargo, al llegar las fiestas de la Magdalena, la trama urbana se detiene para someterse a una metamorfosis: el nacimiento de la ciudad efímera. En este escenario, la gaiata no es un simple adorno; es un monumento arquitectónico de cristal y madera que reclama su espacio público.
Desde una perspectiva urbanística, plantar la gaiata es un acto de transformación creativa. El artista gaiatero no solo diseña luz; ejerce de ingeniero y urbanista improvisado. Debe dialogar con el viento o la lluvia de marzo, esos invitados siempre inoportunos. Debe calcular cargas sobre pavimentos que esconden párkings y encajar estructuras de gran tonelaje entre farolas y balcones estrechos. Es un puzle de seguridad y estética que redefine las plazas, convirtiendo cruces de calles anodinos en auténticos centros neurálgicos de convivencia.
Este urbanismo de la luz transforma la escala de la ciudad. El monumento compite en verticalidad con los edificios, rompiendo la monotonía del paisaje diario para recordarnos que la calle puede ser algo más que un carril de circulación. La gaiata jerarquiza los barrios, dándoles identidad, aunque desaparezca en nueve días.
En un mundo de urbanismo rígido y funcional, la Magdalena nos regala la oportunidad de habitar una ciudad distinta. Porque, al final, la gaiata es el único edificio de Castellón que, sin tener cimientos, sostiene todo el peso de nuestra historia. Otra cosa son las carpas, que también influyen… y tanto.
Urbanista
