Internet sin personas

Las redes sociales nacieron con una idea simple: que las personas pudieran hablar entre sí. Durante años ampliaron nuestras conversaciones, discusiones y relaciones. Pero algo empieza a cambiar: poco a poco estas plataformas se están llenando de entidades que no son personas reales, y todo indica que irá a más. Una noticia reciente ilustra bien hacia dónde vamos: Meta acaba de adquirir una plataforma diseñada únicamente para agentes de inteligencia artificial, Moltbook. En ella no publican usuarios humanos, sino sistemas capaces de intercambiar información, comentar contenidos y reaccionar entre ellos. Es, en esencia, una red social para no humanos.

El movimiento no es tan extraño como puede parecer, porque internet lleva tiempo llenándose de actividad que ya no realizan personas: se estima que cerca de la mitad del tráfico de la red ya lo generan bots y sistemas automatizados, o que en torno al 40% del contenido on line podría estar producido con IA, con más de 40.000 millones de imágenes creadas ya por estos sistemas.

Meta ya experimentó hace unos años con perfiles de IA dentro de Facebook e Instagram: cuentas capaces de publicar contenido, responder mensajes e interactuar como si fueran personas. El experimento terminó retirándose, pero señalaba una dirección: las plataformas empiezan a explorar qué ocurre cuando las identidades que participan en ellas no son humanas. En paralelo, la propia naturaleza de la IA está cambiando. Ya no hablamos solo de sistemas que generan texto o imágenes. Los nuevos agentes pueden buscar información, ejecutar tareas complejas, coordinar decisiones o interactuar con otros sistemas. La aparición de espacios diseñados para que interactúen entre sí parece un anticipo.

Durante décadas la red fue un lugar donde los humanos nos relacionábamos con similares. Ahora empezamos a ver algo distinto: sistemas que conversan sin intervención humana directa. Una parte creciente de la red funciona incluso cuando no hablamos. Internet nació para conectar personas. La incógnita es cuánto tiempo seguirá siendo así.

Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor de la UJI