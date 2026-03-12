Opinión | A FONDO
L’Alcora, fets que fan poble
Pocs moments en la meua tasca diària superen la satisfacció de veure com els papers i les reunions es transformen, per fi, en realitats tangibles per al poble. L’obertura de la nova Biblioteca Municipal n’és l’exemple perfecte: un d’eixos dies en què sents que cada hora de gestió i cada maldecap han valgut la pena. Perquè no hem reformat només un edifici emblemàtic en desús; hem complit amb la paraula donada per a transformar un espai tancat en un centre ple de vida per a tots els veïns i veïnes de l’Alcora.
L’edifici de La Muy Noble y Artística Cerámica és molt més que un referent visual en el nostre paisatge urbà; és un testimoni viu de la capacitat de l’Alcora per a reinventar-se. Des de la seua construcció a principis del segle XX, aquests murs han acollit diferents etapes del nostre motor industrial, guardant durant dècades l’essència de l’excel·lència artesana. Ha sigut un lloc on el fang es transformava en art i on generacions d’alcorins i alcorines van treballar amb orgull.
Però el patrimoni no pot ser una gàbia de vidre ni una peça de museu per a mirar-la des de fora. Per a mi, la clau era tornar-li el pols. Hui, amb prop de 1.200 metres quadrats dedicats a la lectura i l’estudi, podem dir ben alt que hem rescatat el nostre passat per a posar-lo al servei del futur de l’Alcora.
Aconseguir que la biblioteca siga hui una realitat ha requerit, per damunt de tot, picar molta pedra en els despatxos. Hem hagut de gestionar amb precisió per a captar més de 600.000 euros dels fons europeus Next Generation EU, una ajuda que ens ha permés finançar la meitat d’aquest projecte d’1,2 milions d’euros sense que tot el pes recaiga en les arques municipals.
Vull agrair a la subdelegada del Govern, Antonia García Valls, que ens acompanyara en la inauguració, ja que eixa col·laboració institucional és la que fa que els recursos arriben on toca: als pobles. Gràcies a aquest equilibri entre fons europeus i inversió pròpia de l’Ajuntament, hem transformat un projecte sobre el paper en una realitat tangible: un espai modern, obert i funcional on qualsevol lector o estudiant de l’Alcora se sentirà com a casa.
La nova biblioteca, Premi al Bon Govern
A més, que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) haja triat la nostra biblioteca entre totes les iniciatives presentades de la Comunitat Valenciana per a atorgar-nos el Premi al Bon Govern, és un orgull que agraïm i compartim amb tot el poble. Però, com compartíem l’equip de govern el dia de la inauguració, el millor premi no és la placa o el trofeu que puguem posar en una vitrina de l’Ajuntament. El millor premi és entrar en la biblioteca i veure les taules plenes de gent estudiant o xiquets i xiquetes descobrint el seu primer llibre. Eixe és el vertader bon govern, saber gestionar els diners públics amb trellat per a complir amb el que el poble necessita de veritat. Significa agafar un edifici que es degradava i convertir-lo en un servei públic essencial que durarà moltes dècades.
El renovat Ximén d’Urrea
I la veritat és que, quan mires enrere i fas balanç, t’adones que el treball va donant els seus fruits en molts sentits. L’obertura de la biblioteca no és un fet aïllat. Fa ben poc que també vam poder posar en marxa el nou IES Ximén d’Urrea, un projecte que ha costat moltíssim de desbloquejar. Era una demanda de feia anys, d’eixes que semblava que no anaven a arribar mai o que sempre trobaven algun obstacle pel camí. Però, amb insistència i treball, ja està ací. El nostre alumnat i professorat ja estan fent classe des de principi d’aquest curs en unes instal·lacions dignes, modernes i com es mereixen. Entre l’institut i la nova biblioteca, l’Alcora ha fet un salt de gegant en educació i cultura. Són les bases del futur del nostre poble.
La residència, próxim repte
Sempre he cregut que la millor manera de fer política és que la feina parle per nosaltres. Al final, la nostra responsabilitat és solucionar problemes, buscar finançament on siga necessari i millorar el dia a dia de la gent. Gestionar amb trellat significa no deixar passar cap tren i tocar a les portes que calga per a portar inversions que ajuden a millorar l’Alcora.
Som conscients que, de vegades, els grans projectes costen més del que ens agradaria, però el camí es demostra caminant. Igual que l’institut i la biblioteca ja són realitats, estem posant tot el nostre esforç i treball en la futura residència de la tercera edat. Amb la mateixa insistència i el mateix trellat, eixe projecte també serà una realitat.
Continuem endavant, fent poble, cuidant la nostra història i construint el nostre futur.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
