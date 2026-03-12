Orpesa en Magdalena

Desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, quiero destacar la estrecha relación que nuestro municipio mantiene con una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra provincia, las fiestas de la Magdalena de Castellón de la Plana. Estas fiestas no solo representan el origen y la identidad de la capital de la Plana, sino que también se han convertido en un punto de encuentro para muchos municipios de la provincia que, año tras año, participan y comparten este importante acontecimiento festivo.

Desde Oropesa del Mar siempre hemos mantenido un vínculo muy especial con la Magdalena, ya que entendemos que las tradiciones y la cultura popular son elementos fundamentales para fortalecer la identidad de nuestro territorio y fomentar la convivencia entre pueblos vecinos. Por ello, nuestras reinas de las fiestas, damas y festeros participan en diferentes actos oficiales de la Magdalena, representando con orgullo a nuestro municipio y mostrando el espíritu festivo que caracteriza a Oropesa del Mar.

La presencia de nuestras representantes festivas en Castellón es una oportunidad para dar visibilidad a nuestro municipio y para estrechar lazos con otras localidades de la provincia que también viven con intensidad estas celebraciones. Es, además, un momento de intercambio cultural y de convivencia que refuerza el sentimiento de pertenencia a una provincia que comparte historia, tradiciones y valores.

Entendemos que el vínculo de Oropesa del Mar con la Magdalena no es solo institucional, sino también juvenil y social. Por ello, desde la concejalía de Juventud, facilitamos que nuestros jóvenes y vecinos disfruten de las fiestas con total tranquilidad. Este año hemos habilitado dos autobuses de ida y dos de vuelta, una apuesta decidida por la movilidad segura que permite a los oropesinos desplazarse a la capital sin los riesgos de coche particular.

De esta manera, Oropesa del Mar se suma un año más a la celebración de la Magdalena, y como alcalde de Oropesa del Mar quiero felicitar a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y a todas las personas que la envuelven por el trabajo realizado en la organización de estas fiestas tan importantes para la ciudad y para toda la provincia.

Alcalde de Oropesa del Mar