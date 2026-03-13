Colaboración institucional para impulsar Almassora

Los proyectos transformadores de un municipio dependen, en gran medida, de la colaboración entre administraciones. Con ese objetivo esta semana he mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Luis Díez, en la que abordamos actuaciones estratégicas para el futuro de Almassora.

Durante el encuentro analizamos el estado de varias actuaciones estratégicas para mejorar el día a día de los almassorins que dependen de la Generalitat. Uno de los proyectos abordados fue la nueva escuela infantil San José, una actuación muy esperada por muchas familias y que se ejecutará dentro del plan Edificant. Actualmente, estamos a la espera de la delegación definitiva de la Conselleria de Educación para licitar las obras. Desde el Ayuntamiento ya contamos con la reserva de crédito necesaria y estamos preparando el espacio donde se ubicarán las aulas provisionales.

También tratamos el futuro centro de salud Sant Pere, una infraestructura sanitaria largamente demandada por los vecinos. La Conselleria de Sanitat está trabajando en estos momentos en el plan funcional previo a la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra, un paso técnico imprescindible para avanzar.

Otro de los asuntos abordados fue el proyecto de renaturalización de terrenos municipales situados junto al polígono del Serrallo. El objetivo es crear una gran franja verde que contribuya a mejorar el paisaje, mitigar el impacto visual de las instalaciones industriales y reducir posibles molestias para los vecinos. En los próximos días está prevista la firma de un convenio de colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente para poner en marcha esta actuación.

Asimismo, analizamos el futuro vial rápido que conectará directamente la playa con el casco urbano, una infraestructura destinada a mejorar la conexión entre ambos núcleos y reforzar la seguridad de los desplazamientos. En estos momentos, los servicios técnicos municipales y los de la Dirección General de Infraestructuras están ultimando el trazado definitivo.

Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por el diálogo y la cooperación institucional como herramienta fundamental para que Almassora siga creciendo, mejorando sus servicios y ofreciendo más oportunidades.

Alcaldesa de Almassora