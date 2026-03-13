Motivos de preocupación

Es evidente que cualquier persona con dos dedos de frente tiene motivos para estar preocupada. Y es que, el mundo que sale de los EEUU, del gobierno de Trump, está cada día más metido en un oloroso y vergonzoso barrizal.

Tan cierto es el drama que cualquier ciudadano puede hacer un listado de las auténticas barbaridades que, en poco tiempo y sin tener garantías en sus consecuencias, ha provocado Trump. Hablo de acciones conocidas que rompen el derecho internacional y los derechos humanos, violan principios y comportamientos morales, destrozan las economías... Es decir, maltratan los valores y las instituciones sobre los que se ha levantado la paz y el progreso durante las últimas décadas. Incluso, desde el egoísmo y lejos del sentido común, apelan a un mundo, a un desorden, en el que sin regla alguna Trump es el que decide y, además, se otorga el derecho de amparar o condenar a quien siga, o no, sus arbitrarios caprichos. Lo peor, sin duda alguna, e imagino que ya sabemos todos, es que frente a este desacato, nosotros, la UE, que según Trump «nacimos para tocarle los cojones a EEUU», estamos divididos, desorientados, sin papel en asuntos propios como la guerra de Ucrania y la Groenlandia de Dinamarca, en manos de una defensa como la OTAN que está bajo la pata de este loco, etc. O dicho de otra forma, sabiendo que deberíamos crecer con identidad, con posición única y propia, pero sin atrevernos aún a dar un paso que, parece ser, que cada día se pone más difícil porque Trump, y sus amigos los millonarios de la tecnología, están comprando con ayudas, supuestamente económicas, a la extrema derecha de Hungría, Polonia, Italia, España, Alemania... En cuestiones de la UE: Anem com cagalló per séquia!

Analista político