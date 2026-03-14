Opinión | LA RÚBRICA

David Guardiola

Corrupcióen ‘green’

A sovint les sospites es confirmen. I, per desgràcia, en allò referent a Forestalia i a altres megaplantes de gran afecció al nostre territori, s’estan fent realitat els pitjors auguris. I no és un dir. De fet, fa justament dos anys, en estes mateixes línies, a l’article Corruptors, ja advertia de com els mafiosos estaven parasitant les renovables.

I la Guàrdia Civil ho està confirmant...

Els antics gàngsters de golf i rajola dels temps del Partit Popular han diversificat i s’han disfressat d’ecologisme per a saquejar l’interior, destrossar pobles i dinamitar els nostres paisatges. I esta volta ho han fet, suposadament, untant alts càrrecs del Ministeri de Transició Ecològica. Perquè els és igual el partit, si l’objectiu són els permisos per a centenars de parcs eòlics, megaplantes solars i línies MAT, passant-se totalment pel forro els pobles, el territori, les lleis ambientals i els espais protegits.

Per això, davant el risc real que la línia MAT que fractura els Ports, i que trenca Portell, Morella i Cinctorres, s’haguera autoritzat irregularment, Compromís va demanar fa mesos a la Diputació que reclamara l’anul·lació dels permisos. Però el PP s’hi va negar.

Ara, davant l’escàndol, la ministra Aagesen ha suspés els terminis d’execució d’alguns projectes. Però no és prou. De fet, la UCO ha reclamat als jutjats la paralització cautelar dels permisos. I Compromís també. Hem tornat a presentar una moció perquè la Diputació moga fitxa i reclame estes mesures judicials. Ho hem de parar!

Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló

