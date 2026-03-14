Orgull de genealogia i, per damunt de tot, orgull de Castelló i de la seua gent.

Entramos en el último fin de semana de las fiestas fundacionales de la ciudad y, si miro atrás, no puedo hacer más que emocionarme y dar las gracias. Tras semanas atentos al cielo, a las previsiones meteorológicas y muy preocupados por el impacto de la borrasca Regina en nuestras esperadas celebraciones, puedo decir con enorme satisfacción que hemos tenido Magdalena contra viento y marea.

Desde el pasado jueves hemos recuperado esos conocidos como dies de Magdalena con sol radiante, cielo despejado y una leve brisita fresca que nos recuerda que aún no nos podemos acabar quitar el sayo. Pero, como bien saben, en los primeros días de festejos la climatología se nos puso en contra.

Lejos de cruzarnos de brazos, hicimos lo que mejor sabemos hacer, trabajar con previsión. Junto con la Junta de Festes, nos preparamos para las diferentes situaciones climáticas que podían venir, pues, en la actualidad, la inestabilidad meteorológica impide garantizar a ciencia cierta cuándo, cómo y dónde va a caer la tormenta. Y, como suele suceder cuando se trabaja en equipo y poniendo por delante la seguridad de los ciudadanos, conseguimos salvar una situación que se avecinaba muy crítica.

El sábado pasado, como es tradición, las calles se volvieron a llenar de vecinos y visitantes que sustituyeron los sombreros para protegerse del sol por paraguas e impermeables. Si los castellonenses estaban en la calle, esperando la mascletà, esta alcaldesa también tenía que estar allí. La pólvora hizo vibrar, un año después, el recinto de mascletaes del Primer Molí y el multitudinario público asistente puso más que nunca al mal tiempo, buena no, buenísima cara.

El agua no dejaba de caer y las previsiones vespertinas no apuntaban a una mejora para la hora prevista de inicio de nuestro Pregó.abían anunciado su participación 2.950 figurantes de 57 pueblos de la provincia y de la ciudad y, tras la decisión de aplazarlo a las 19.00 horas, más de 1.000 personas desfilaron bajo la lluvia, acompañadas por miles de castellonenses y con el pregonero, Manuel Torada, como heroico protagonista. Era imposible no emocionarse al escuchar de su boca los versos de Bernat Artola, al igual que lo hicimos cuando, el pasado lunes, el pregonero infantil, Nicolás Cabello, cantó su Pregó invitando a los más pequeños a vivir las fiestas.

Y qué decir de la Romeria de les Canyes, que reunió a cerca de 165.000 personas que caminaron hasta la ermita de la Magdalena, recientemente restaurada. La Enfarolà, la Encesa de Gaiates, la entrega de premios de gaiatas y llibrets, la Nit Màgica de XarxaTeatre han sido otros de los actos oficiales con un enorme seguimiento y, pese a que en muchas ocasiones los hemos celebrado mirando al cielo, han salido adelante con nota.

No puedo más que agradecer, de nuevo, la implicación de la ciudadanía, los colectivos festeros y el món de la festa, así como el trabajo de la Junta de Festes y los cuerpos de seguridad para que esta Magdalena sea recordada como unas grandes fiestas y que las inclemencias del tiempo se queden en una mera anécdota. También quiero destacar la paciencia con la que los castellonenses y quienes nos visitan han esperado las noticias sobre los actos que peligraban y el sentido del humor con el que han afrontado los momentos de incertidumbre. Su fuerza nos ha cargado de energía para seguir al pie del cañón.

La responsabilidad ha sido y es muy grande. Como les comentaba la semana pasada, las de la Magdalena no son solo unas celebraciones, son también economía. Una economía que, en la mayoría casos, se mueve en la calle, de ahí también la necesidad de tomar las decisiones adecuadas. A pesar de las complicadas previsiones meteorológicas, la primera mitad de estas fiestas, cuyo balance presentamos el pasado miércoles, nos deja unos datos muy positivos. La ocupación hotelera durante los fines de semana alcanza el 98% y las reservas en bares y restaurantes superan el 90%, lo que nos hace prever que este año se superarán los 16,5 millones de euros de las celebraciones del 2025.

También debo destacar la labor realizada por el dispositivo especial de limpieza puesto en marcha este año las 24 horas del día. El esfuerzo de los 241 trabajadores que lo conforman está permitiendo que, pese a que estos nueve días nuestra población se ha multiplicado, siga ofreciendo una buena imagen.

Qué rápido nos ha pasado la semana, ¿verdad? Pero aún nos queda mucho por vivir y por disfrutar en esta Magdalena, la Magdalena de los valientes.oy, entre los numerosos actos programados, como marca la tradición, los castellonenses viviremos uno de los momentos más emotivos, la ofrenda a la Verge del Lledó. Y, mañana, cuando el reloj que marca la cuenta atrás de las celebraciones llegue a cero nuestras queridas reinas, Clara Sanz y Ana Colón, gritarán el Vítol!, que marcará otra cuenta atrás, la que nos llevará a la Magdalena 2027. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castelló