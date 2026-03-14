Un mes lleno de celebraciones

En estos días de marzo, nuestra provincia vuelve a demostrar la extraordinaria riqueza cultural y festiva que forma parte de nuestra identidad colectiva. Castellón vive con intensidad sus fiestas fundacionales y en múltiples municipios de nuestra provincia las fallas ya llenan las calles.

Las fiestas son mucho más que un calendario de actos. Son memoria, convivencia y un lenguaje común que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. En cada acto, en cada monumento fallero, en cada encuentro entre vecinos, late el trabajo silencioso de muchas personas que durante todo el año dedican su tiempo, su ilusión y su esfuerzo para que estas celebraciones sigan vivas.

Quiero trasladar mi reconocimiento y agradecimiento más sincero a todos los colectivos, asociaciones, comisiones festivas, entidades culturales y a las familias que hacen posible que nuestras tradiciones continúen siendo un símbolo de identidad compartida. Gracias a quienes participan activamente en la organización, a quienes mantienen vivas las costumbres y también a quienes las transmiten a los más jóvenes, garantizando así su continuidad.

Las fiestas también representan un momento de encuentro entre pueblos y comarcas. Durante estos días, vecinos y visitantes comparten calles, plazas y tradiciones, generando un ambiente de hospitalidad que caracteriza a nuestra provincia y que refuerza los lazos entre municipios.

Además, estas celebraciones suponen una importante oportunidad para dinamizar la economía local. El comercio, la hostelería, los alojamientos y numerosos sectores vinculados al turismo encuentran en estas fechas un impulso que beneficia al conjunto del territorio. La cultura festiva se convierte así también en motor de actividad económica y en escaparate de todo lo que nuestra tierra puede ofrecer.

Por todo ello, en nombre del Ayuntamiento de Peñíscola, quiero felicitar a todos los municipios y los respectivos consistorios que en estos días celebran sus fiestas y, especialmente, agradecer a todas las personas que las sienten y las viven con respeto, entusiasmo y orgullo. Nuestro patrimonio festivo es una de las grandes fortalezas de nuestra tierra y debemos seguir cuidándolo entre todos. Que estos días sirvan para disfrutar, compartir y seguir reforzando aquello que nos une como pueblo.

Alcalde de Peñíscola