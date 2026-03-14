Hace unos días, la estratega de la OTAN Florence Gaub recordaba en una entrevista una idea tan sencilla como importante: el futuro no ocurre por casualidad. Se construye. En su trabajo de anticipación estratégica, la pregunta siempre es la misma: qué debemos hacer hoy para evitar un escenario o inclinar la balanza hacia otro. El porvenir, en definitiva, empieza siempre con una decisión en el presente.

Esa reflexión estuvo presente en las jornadas interinstitucionales organizadas por el PSPV en torno al plan Futur Provincia, impulsado por la Diputación de Castellón. A mi juicio, ese era precisamente el mayor interés del encuentro: abrir un espacio para pensar qué queremos que sea Castellón en los próximos años y qué decisiones deben adoptarse hoy para hacerlo posible. Porque el verdadero valor del plan dependerá de que no se quede en una mera recopilación de datos o en un diagnóstico económico, sino que sirva realmente para orientar la transformación social y productiva de nuestro territorio.

En ese contexto, resulta especialmente significativo que el documento identifique como oportunidad de desarrollo el sector aeroespacial vinculado al aeropuerto de Castellón. No solo por su potencial tecnológico, sino porque es, probablemente, el único sector verdaderamente nuevo entre los mencionados en la estrategia, frente a otros que ya forman parte de la estructura económica provincial. Y conviene recordarlo: nada de lo que hoy está ocurriendo allí es casual. Responde a una acción política deliberada que apostó por convertir el aeropuerto en algo más que una infraestructura de transporte: en una plataforma de innovación, atracción de talento y motor económico territorial.

En una etapa como la que estamos viviendo en la actualidad, donde el ruido político parece ocuparlo todo, conviene reivindicar precisamente eso: la política útil, la que sirve para transformar la realidad.

Porque, como, precisamente, recordaba Florence Gaub, el futuro no se espera. El futuro se diseña desde el presente, con las decisiones que tomamos hoy.

Economista