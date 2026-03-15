Turismo y Castellón: innovar sin perder la identidad

A finales de septiembre de 2024 inició su andadura oficialmente el Instituto Universitario de Turismo de la Universitat Jaume I. Bajo el paraguas del IUTUR, son siete los grupos de investigación de diferentes ámbitos de conocimiento que con su trabajo se ponen al servicio de los destinos y empresas turísticas de Castellón para, entre todos, promover el mejor turismo. Una labor que no es nueva y que no empieza en ese momento pero que, de esta forma, permite trabajar de manera conjunta, integrando diferentes perspectivas que generan un conocimiento de mayor valor para contribuir a avanzar en un turismo que si por algo se caracteriza es por su carácter transversal.

Hace pocos días se celebró en un lugar del interior de Castellón del que sí me quiero acordar, Montanejos, un foro sobre turismo inteligente. En el mismo y en representación del IUTUR, tuve la oportunidad de participar y reflexionar, junto a otros actores del ámbito público y privado, sobre la importancia de llevar a cabo una gestión inteligente de nuestros destinos. Inteligencia que se entendió como que no implicaba hablar de tecnología únicamente, sino que se puso encima de la mesa el valor de la inteligencia humana para, eso sí, de la mano de la tecnología poder tomar mejores decisiones que permitan transitar hacia modelos turísticos más resilientes y proactivos con los que desarrollar mejores destinos turísticos. Haciéndolo además en sentido amplio. Es decir, no solo para los que los visitan sino también para los que viven en ellos.

Así es. Debemos tener siempre presente la máxima de que lugares donde gusta vivir también son lugares que gusta visitar. Y, sobre todo, siendo conscientes que nunca deben dejar de ser lugares donde guste vivir. Es decir, nunca debemos dejar que se pierda la identidad (para los locales) o autenticidad (para los visitantes) del destino. Demostrando, además, que el turismo puede hacer que la vida de quienes lo habitan sea más próspera porque puede dejar en el territorio más valor del que se lleva. Es decir, ya no debe ser solo sostenible (un enfoque basado en el no dañar) sino que debe avanzar para ser regenerativo (un enfoque basado en el mejorar). Es ahí donde reside el verdadero reto al que se debe hacer frente con inteligencia.

Inteligencia que, en los tiempos que corren, conlleva el uso de tecnología para generar conocimiento y reforzar la competitividad. Pero también, aun siendo necesaria si no va acompañada de una planificación estratégica no va a ser suficiente. Así pues, la receta para una gestión del destino exitosa no solo va a requerir de un tránsito hacia la digitalización sino también de una orientación estratégica que debe empezar por establecer de forma clara y contundente qué se quiere ser como destino.

Autenticidad

Sabemos que un territorio es algo único, pero es importante identificar donde reside su autenticidad, sus valores endógenos y utilizar todos estos elementos para estructurar una propuesta de valor única, atractiva, que permita al turista vivir experiencias que le dejen huella. Una propuesta competitiva que con el tiempo no debe permanecer estática, sino que debe ser dinámica. Debe evolucionar a través de la innovación, entendiéndola como una actitud que a través de la escucha activa del mercado es capaz de ir adaptando el destino en cada momento.

Finalmente, no hay que olvidar que los destinos son ecosistemas muy complejos. No se trata solo de un conjunto de recursos que resultan atractivos para el turista, sino que estos deben venir acompañados de servicios e infraestructuras que son necesarios para que se disfrute de la mejor experiencia posible. Para lograrlo, es fundamental que los actores tanto públicos como privados del destino cuenten con las herramientas necesarias que les permitan afrontar conjuntamente todos estos desafíos con éxito y, además, conozcan como hacer un buen uso. Es dentro de este contexto donde reside nuestra razón de ser como instituto de investigación pues el IUTUR aspira a ser un espacio de referencia donde se integren diferentes disciplinas que promuevan investigaciones innovadoras capaces de generar sinergias que aporten soluciones integrales a los diferentes retos y faciliten la transición hacia ese nuevo modelo que abre paso a un turismo más proactivo, regenerativo y resiliente.

Directora del Instituto Universitario de Turismo de la Universitat Jaume I