Opinión | A QUEMARROPA
Visto en Magdalena
Estas han sido las fiestas de las relaciones públicas. Más allá de las bodeguillas de los medios de comunicación, a las que acuden todos los políticos habidos y por haber, muchos empresarios y una nutrida representación del mundo cultural y social de la provincia, se han producido bastantes visitas protocolarias a collas, gaiatas y demás.
No estamos en año electoral, pero se acerca mucho y los políticos provinciales, autonómicos y locales se han dejado ver más de lo habitual. Así, con la alcaldesa Begoña Carrasco a la cabeza, junto a la presidenta de la Diputación Marta Barrachina, los representantes públicos de diferentes formaciones políticas se han movido por aquí y por allá. Tanto Carrasco como Barrachina se han implicado a tope para atender, visitar y comboiar a todo el mundo. Otros populares como Pérez Llorca, Vicent Sales, Andrés Martínez o Sergio Toledo también han cumplido con creces. Por parte de Compromís, los más activos me han parecido Ignasi Garcia y Pau Sancho. Han visitado a todo aquel que les ha invitado, y han respondido bien ante la gente. Me alegró mucho verlos en Las Aulas cuando Els Llauradors dieron su entrañable miniconcierto.
Perfil bajo
Por parte de Vox, he visto a Llanos Massó en las bodeguillas, y a Luciano Ferrer, siempre inasequible al desaliento, saludando en distintas collas. Finalmente, para sorpresa mayúscula y decepción de nadie, de quienes no he sabido nada en toda la semana ha sido de los socialistas. Me dicen que algún cargo público ha visitado las bodeguillas, pero poco más. Han mantenido un perfil bajo, bajo, bajo.
Ahora toca descansar. Trabajar, recobrar fuerzas y volver a la rutina. Porque el mes de abril viene cargadísimo de eventos.
Escritor
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