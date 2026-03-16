La gestión responsable da resultados

En una época en la que la política parece medirse por likes en redes sociales, por el titular inmediato o por la fotografía más vistosa, conviene recordar algo esencial: gobernar un municipio no consiste en aparentar, sino en gestionar bien. Hacerlo con sensatez y aplicando criterios de eficacia y eficiencia en cada decisión es lo que verdaderamente transforma un pueblo.

El ejemplo está en el Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. Aplicar todo el equipo de gobierno estos principios en la gestión diaria nos ha permitido, en solo tres años, incorporar un millón de euros al remanente municipal, que ya ascendía a 1,2 millones, una cifra que demuestra que una administración rigurosa y responsable no solo es posible, sino que además da resultados.

Pero las cifras solo tienen sentido cuando se traducen en mejor calidad de vida para las personas. En estos años estamos actuando como nunca en la reparación de desperfectos, mejora de infraestructuras viarias, mantenimiento de espacios públicos y la puesta a punto de instalaciones municipales, al tiempo que desbloqueamos proyectos que llevaban años paralizados.

Y más: creando una agenda social y deportiva que dinamiza y genera oportunidades de encuentro para todas las edades. Y mientras todo eso ocurre, cada vez más familias eligen vivir, trabajar y educar aquí a sus hijos. Una confianza que confirma que cuando se gobierna con responsabilidad, los resultados llegan y el futuro se mira con ilusión.

Alcalde de Alquerías del Niño Perdido