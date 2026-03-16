Opinión | A FONDO
Menys propaganda i més Belcaire C
El passat 18 de desembre la Generalitat Valenciana anunciava el suposat desbloqueig de l’ampliació del polígon industrial després d’una reunió que vaig mantindre amb el conseller Martínez Mus. Han passat ja quasi tres mesos des d’aquell anunci. I la realitat és que, hui dia, no s’ha produït cap avanç administratiu que confirme aquell titular. Cap!
A la Vall d’Uixó continuem esperant. Per això és inevitable preguntar-se si aquell desbloqueig responia a una voluntat real d’impulsar el projecte o si, simplement, es tractava d’un anunci pensat per a fer una nota de premsa i un vídeo per a xarxes socials on només eixia que l’assessor de Martínez Mus. A la Vall necessitem sòl industrial per a créixer i no titulars buits ni tik toks sense sentit.
L’ampliació de Belcaire C, amb prop de 700.000 metres quadrats de nou sòl industrial, és un projecte estratègic per al futur econòmic de la nostra ciutat. Permetrà que empreses que ja operen a la Vall puguen ampliar la seua activitat i també facilitarà l’arribada de noves inversions. En definitiva, és una oportunitat per a generar ocupació, consolidar el teixit empresarial i reforçar el paper de la nostra ciutat dins de l’eix industrial i logístic provincial i autonòmic.
No parlem d’una iniciativa menor ni d’un projecte puntual. Parlem d’una infraestructura clau per al desenvolupament econòmic de la Vall d’Uixó durant les pròximes dècades. I per això des del govern municipal portem molts anys treballant-lo, al costat de l’agent urbanitzador. Per això em preocupa que, després d’un anunci tan contundent com el que el Consell va fer el passat mes de desembre, la situació siga exactament la mateixa. El projecte continua en el mateix punt administratiu en què estava abans d’aquella reunió. I això, evidentment, genera dubtes. Els projectes estratègics no avancen amb tik toks ni amb notes de premsa. Avancen amb treball tècnic, amb informes, amb tramitacions administratives i amb decisions polítiques. I això és el que, de moment, no estem veient.
El pont de connexió
Cal recordar, a més, que el projecte de Belcaire C no ha aparegut ara de manera improvisada. Durant la passada legislatura, amb el Govern del Botànic que liderava el PSPV, es van fer passos molt importants per a fer possible esta ampliació del sòl industrial. Un dels més rellevants va ser la construcció del pont de connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita, una infraestructura obligatòria perquè el desenvolupament del nou sòl industrial fora viable.
Aquella obra no era menor. Era un requisit imprescindible per a poder plantejar l’ampliació de Belcaire C. I va ser possible gràcies al treball i a la planificació que es va fer durant els anys del govern del Botànic. És a dir, es van eliminar obstacles reals que impedien que el projecte poguera avançar. Per això resulta encara més difícil d’entendre que, una vegada superats aquells condicionants, el projecte continue sense moure’s. Allò que el PP va anunciar com un desbloqueig corre el risc de convertir-se, en la pràctica, en un bloqueig.
I a la Vall d’Uixó no ens podem permetre perdre oportunitats de futur. El desenvolupament de Belcaire C no és una qüestió partidista. No és un projecte d’un govern municipal ni d’un color polític concret. És una necessitat de ciutat. És una aposta pel futur econòmic de la ciutat i per les oportunitats de les pròximes generacions.
Deslleialtat institucional
Per això des de l’Ajuntament continuaré reclamant a la Generalitat Valenciana que avance en la seua tramitació i que faça efectiu allò que va anunciar públicament el passat mes de desembre. En aquell moment no vaig eixir a dir res, encara que darrere d’aquella nota de premsa hi haguera molta deslleialtat institucional. Perquè la meua prioritat és que el projecte siga una realitat i no l’enfrontament partidista.
La meua voluntat és clara: col·laboració institucional, lleialtat i treball conjunt perquè este projecte siga una realitat. Sempre he treballat des d’eixa actitud i continuaré fent-ho. Però la lleialtat institucional també implica dir les coses clares quan cal i reivindicar el que la Vall mereix. I la realitat és que, quasi tres mesos després d’aquell anunci de desbloqueig, el projecte no ha avançat. No vull pensar que darrere d’esta situació puga haver-hi altres interessos. No vull pensar que el fet que a la Vall governe un ajuntament d’un color polític diferent puga influir en la prioritat que la Generalitat dona a este projecte. Seria una mala notícia per a la ciutat i també per a la manera d’entendre les institucions; inclús per al PP.
La Vall d’Uixó ha demostrat moltes vegades que sap treballar amb ambició i amb planificació per a construir el seu futur. Ho hem fet en àmbits com el turisme, la rehabilitació urbana, l’ocupació el patrimoni o la captació de fons europeus. I també en matèria de desenvolupament industrial. Per això insistisc: el que necessita la Vall no són anuncis buits ni vídeos. El que necessita és que el projecte avance de veritat. Menys propaganda i més Belcaire C!
Alcaldessa de la Vall d’Uixó
- Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
- Aemet activa el aviso naranja para la jornada del domingo en Castellón
- Un cámping de lujo con 19 alojamientos, piscina y vistas al río busca abrirse paso en un pueblo de Castellón
- Programa de la Magdalena del 14 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado
- 460 kilos de 'coca' desde Panamá, un cartel sudamericano y un Porsche Panamera: llega el juicio a los ‘narcos’ de Almassora
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el sábado de la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó
- Cinco cajas rurales de Castellón se sitúan en el ‘top 10’ autonómico de beneficios
- Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo