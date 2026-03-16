El ciclo de conferencias Onda Inspira regresa un año más a Onda para reunir a referentes del deporte, la comunicación y el liderazgo, que compartirán con los ondenses sus experiencias, valores y herramientas para el desarrollo profesional y personal. La programación preparada para este año mantiene el alto nivel de calidad de las ediciones anteriores y contará con tres grandes ponencias protagonizadas por Toni Nadal, Juanma Iturriaga y Álvaro Merino, quienes ofrecerán charlas abiertas al público sobre liderazgo, talento, superación y gestión de la adversidad, desde la experiencia acumulada a lo largo de sus trayectorias.

Grandes metas

Onda Inspira se ha consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje, en el que escuchar a personas que han alcanzado grandes metas y que comparten aprendizajes valiosos sobre esfuerzo, trabajo en equipo y la actitud necesaria para afrontar los retos de la vida.

La primera sesión correrá a cargo de Toni Nadal, reconocido entrenador de tenis y figura clave en la trayectoria de Rafa Nadal durante 27 años, quien llega para hablarnos de valores como la autoexigencia, el compromiso, la gestión de la adversidad y la importancia de forjar el carácter en el camino hacia el éxito.

Le seguirá Juanma Iturriaga, exjugador internacional de baloncesto y subcampeón olímpico con la selección española, quien abordará en su conferencia el liderazgo, la comunicación y las lecciones que dejan tanto las victorias como las derrotas, dentro y fuera del deporte.

Cerrará el ciclo Álvaro Merino, experto en liderazgo y desarrollo del talento, con amplia experiencia en el mundo del deporte y la empresa. Merino es profesor en más de 20 universidades y escuelas de negocio de todo el mundo y autor de reconocidos libros sobre liderazgo y gestión del talento, y compartirá claves para construir equipos sólidos y afrontar los retos de los entornos profesionales actuales.

Motivaciones

Tres grandes protagonistas para un ciclo ya plenamente consolidado, referente en toda la Comunidad Valenciana y que, edición tras edición, reúne a cientos de personas en Onda para escuchar, aprender y encontrar nuevas motivaciones para seguir creciendo personal y profesionalmente y, sobre todo, afrontar los grandes retos de la vida. Como siempre, los mejores llegan a Onda.

Alcaldesa de Onda