A pesar de todo

A pocas semanas de la llegada de la Semana Santa, en Benicàssim nos preparamos para uno de los momentos clave para nuestra economía local, como es abrir oficialmente la temporada turística tras los meses de invierno. El municipio recibe a miles de visitantes que buscan disfrutar de nuestras playas, buen clima, variada gastronomía y una excelente oferta cultural. Pero, este año, la primera gran cita de la temporada llega marcada por un esfuerzo añadido como es la recuperación de nuestras playas tras los efectos del temporal Harry que azotó la costa mediterránea, y que nos dejó a su paso unos daños visibles, con infraestructuras dañadas, arrastres de arena, acumulación de restos naturales y alteraciones en el perfil de nuestra costa.

Todo ello, nos ha obligado desde el Ayuntamiento a actuar con rapidez para devolver a las playas el aspecto y la seguridad que vecinos y turistas esperan encontrar a su llegada a Benicàssim. Y es que, en un destino turístico como el nuestro, el mar es uno de los principales activos y atractivo, y mantener el litoral en buenas condiciones no es solo una cuestión estética, sino también económica para muchas familias que viven del sector.

Y es que Semana Santa supone cada año un punto de inflexión para el sector turístico local, ya que hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios confían en estas fechas, conscientes de que un buen inicio de campaña puede marcar la tendencia de los próximos meses.

Por ello, desde el Ayuntamiento, no dudamos ni un momento en poner en marcha los trabajos intensivos de limpieza necesarios, así como el acondicionamiento y recirculación de arena en las distintas playas, con operarios y maquinaria trabajando a diario, para garantizar que estén listas de cara al arranque de Semana Santa, cuando muchos visitantes nos eligen como primer destino vacacional del año.

Pero lo más significativo de este trabajo y, por qué no decirlo, también de este esfuerzo, es que se están llevando a cabo a pesar de la negativa del Gobierno Central, pues una vez más Benicàssim, y otros municipios de la provincia, hemos quedado fuera de los 1,2 millones de euros de ayudas extraordinarias, habilitadas para reparar los daños de las sucesivas borrascas que han azotado España, desde el pasado mes de noviembre y, en especial, el temporal Harry que afectó especialmente a Benicàssim.

Una decisión que, tras la sorpresa inicial que nos generó ver que nuestro municipio quedaba excluido de las ayudas se tradujo en una gran preocupación, por el olvido sistemático con el que castiga el Gobierno de Pedro Sánchez a Benicàssim y a la provincia de Castellón, ya que otras zonas afectadas por los temporales sí han que han podido beneficiarse de esta línea de ayudas.

El resultado de la exclusión de Benicàssim, como beneficiario de estas ayudas extraordinarias, nos obliga a tener que afrontar en solitario los costes de recuperación de nuestra costa y la reposición de las infraestructuras y servicios en nuestras playas, para tenerlas a punto. Una situación que, inevitablemente, plantea un debate sobre los criterios en la distribución de ayudas públicas por parte del Gobierno.

Porque más allá del ninguneo al que, lamentablemente, nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, hemos decidido mirar hacia adelante ya que nuestro objetivo es lograr que las playas estén en las mejores condiciones posibles para recibir a turistas y visitantes, demostrando una vez más nuestro compromiso con ellos y poniéndonos al lado del sector y empresarios locales.

Somos un destino completo y competitivo, capaz de atraer tanto a quienes buscan descanso como a quienes prefieren actividades culturales o deportivas. Pero las playas siguen siendo el recurso que nos distingue y mantenerlas forma parte de una estrategia más amplia que refuerza y posiciona la imagen de Benicàssim como destino turístico de calidad, al tiempo que representa la capacidad de un municipio para sobreponerse a las dificultades y seguir apostando por su principal fuente de desarrollo. Muchos son los asuntos pendientes del Gobierno Sánchez con Benicàssim: Queda pendiente que actúe de forma equitativa cuando la climatología afecta a nuestras playas. Queda pendiente que ejecute las obras necesarias para la defensa de nuestro litoral. Y queda pendiente que, después de dos años de bloqueo innecesario, lleve a aprobación la reforma de la ley de Costas que PSOE y Compromís tienen paralizaba en el Congreso. Y mientras algunos siguen mirando hacia otro lado, nosotros seguiremos demostrando que, con esfuerzo y responsabilidad, Benicàssim seguirá avanzando, creciendo, construyendo y dando lo mejor a nosotros, vecinos, visitantes y quienes creen en el potencial de nuestra tierra.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora