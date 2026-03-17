Opinión | LA RÚBRICA
Separem el sorollde la feina
Sobre la costa de la província de Castelló convé separar el soroll de la feina. Perquè quan el PP governa a Espanya, la costa de Castelló s’encalla. No avancen els projectes, no arriben les solucions i el litoral continua esperant. Quan està en l’oposició, el soroll és constant i les lliçons, abundants. Massa crítica quan no governen i massa poca resposta quan tenen la responsabilitat. Mentrestant, el Govern d’Espanya actua. Ho ha fet ara amb la declaració d’obres d’emergència per valor d’1,2 M€ després del tren de borrasques de principi de 2026, amb actuacions previstes a Peníscola, Alcalà de Xivert, Orpesa, Borriana, Nules, Moncofa, la Llosa i Almenara per a recuperar la capacitat de defensa natural de les platges.
I ho ha fet també mirant més enllà de la urgència, amb la resolució ambiental favorable del projecte d’estabilització del tram sud de Xilxes, una actuació estimada en 3,8 M€ per a frenar l’erosió, protegir la costa i preparar-la millor davant del canvi climàtic. Però no parlem de decisions aïllades: darrere hi ha projectes ja executats com l’estabilització del front litoral d’Almenara-La Llosa o l’actuació a les Marines de Nules, projectes en execució com Moncofa o la remodelació de la façana marítima de la platja del Cerezo a Xilxes.
No són paraules. Formen part d’una línia de treball sostinguda. Des de 2018, el Govern de Pedro Sánchez té ja 23,7 M€ executats o en execució a la costa de la província, als quals se sumen altres actuacions en tramitació avançada. Hui la costa de Castelló ja no està en la paràlisi: avança amb inversió i projectes.
Subdelegada del Govern a Castelló
- Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
- La exconsellera Salomé Pradas participa en la ofrenda a su querida Mareta
- Las fechas de las fiestas de la Magdalena 2027: rollo, caña y... chaqueta
- El análisis de Pablo Hernández, tras la derrota del Castellón en Gijón: 'Estoy preocupado por haber encajado tantos goles
- 460 kilos de 'coca' desde Panamá, un cartel sudamericano y un Porsche Panamera: llega el juicio a los ‘narcos’ de Almassora
- Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
- Cinco cajas rurales de Castellón se sitúan en el ‘top 10’ autonómico de beneficios
- La ‘realeza’ se deja ver en la última corrida de la Feria de la Magdalena 2026