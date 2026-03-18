Fiestas: autoridad y seguridad

Cerramos unas fiestas de la Magdalena que en líneas generales han sido un éxito en materia de seguridad. No porque lo diga yo, que sería muy fácil, sino porque es lo que me han transmitido decenas de ciudadanos y es lo que reflejan las cifras. Las llamadas por ruidos han caído un 7%, las denuncias por alcoholemia casi un 30%, las llamadas por robos un 40% y las relacionadas con peleas un 12%. Además, el número de detenidos ha disminuido cerca de un 30%. Pero lo más destacable es que no se tiene constancia de ningún incidente de gravedad.

Para obtener estos datos y, sobre todo, para generar una verdadera sensación de seguridad, hay un gran trabajo detrás. Mi reconocimiento va a la Policía Local, a los Bomberos, a Protección Civil y a los servicios sanitarios, así como a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. En un momento en el que la inseguridad aumenta en España, derivada de políticas de puertas abiertas y leyes permisivas, en Castellón demostramos una vez más que hay una alternativa.

Todo ello se ha basado en una premisa clara: el ejercicio de la autoridad es compatible con la buena educación. Esta ha sido una de las principales directrices durante estas fiestas, porque la autoridad de los cuerpos de seguridad es fundamental. A ello se suma una planificación milimétrica que incluye presencia policial, un amplio dispositivo de tráfico, una unidad encargada de controlar los horarios de actividad y los ruidos, así como unidades de prevención que actúan de manera coordinada en segundo plano, asegurando que todo funcione a la perfección. Gracias, una vez más, por el esfuerzo de todos.

Portavoz de Vox en Castellón